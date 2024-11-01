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Ekmeğe zam mı geliyor? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmekte yıl sonuna kadar fiyat değişikliği olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı oldu. Balcı, "Aralık sonuna kadar, asgari ücretle birlikte yeni bir fiyat belirleninceye kadar ekmekte bir fiyat değişikliği söz konusu olmayacak" dedi.

Ekmeğe zam mı geliyor? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Ekmekte bir fiyat değişikliği söz konusu değil" dedi ve "Aralık ayı sonuna kadar asgari ücretle birlikte yeni bir fiyat belirleninceye kadar ekmekte bir fiyat değişikliği olmayacak" dedi.

Balcı, "Ekmekte yalnızca unda değil, diğer girdilerde de artışlar meydana geldiği için ilgili bakanlıkların sektörü toplayarak görüşme yapması gerektiğini ve bu ay için bir fiyat değişikliği olmayacağını ifade ettik" dedi.

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"EKMEKTE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Balcı, tarladan sofraya gıda güvenliğini sağlamak, özellikle ekmek için gerekli olduğunu vurguladı:

"Tüm Türkiye'den buraya gelen başkanlarımızla bir toplantı yaptık. Un fiyatının 820 lira bandından 720-760 lira bandına yükselmesiyle birlikte fırıncı esnafımız her zaman olduğu gibi bu sefer de gerektiği özveriyi gösteriyor. Bu ay sonuna kadar tüm Türkiye'de ekmeğin kilogram fiyatının 50 liranın üzerinde olmaması gerektiğini belirtmiştik. Ekmekte bir fiyat değişikliği olmayacak, ancak Aralık ayı sonuna kadar asgari ücretle birlikte yeni bir fiyat belirlenecek."

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