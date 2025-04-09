Son dakika! Çin'den ABD'ye sert çıkış: Bu zorba davranışa asla boyun eğmeyeceğiz!
Son dakika! Çin'den ABD'ye sert çıkış: Bu zorba davranışa asla boyun eğmeyeceğiz! İşte Çin devletinden çok önemli açıklamalar...
Son dakika! Çin'den ABD'ye sert çıkış: Bu zorba davranışa asla boyun eğmeyeceğiz! İşte Çin devletinden çok önemli açıklamalar...
Çin Dışişleri Bakanlığı: "ABD tarifeleri kullanarak Çin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Çin, bu zorba davranışa asla boyun eğmeyecek" ifadesine yer verildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı: "ABD tarifeleri kullanarak Çin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Çin, bu zorba davranışa asla boyun eğmeyecek" açıklamasında bulundu.
ABD'DEN ÇİN'E YÜZDE 104 EK GÜMRÜK VERGİSİ
Trump, Pekin'e kararından vazgeçmesi çağrısında bulundu. ABD, geri adım atmayan Çin'in vergisini artırma kararı aldı. Beyaz Saray, Çin menşeli ürünlere yüzde 104 oranında ek gümrük vergisinin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Kararın yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi.
Altın yatırımcısı ne yapacağını şaşırdı! Güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, Cumhuriyet, ons...
CHP yolsuzluğu bal gibi biliyor, Gazinin partisini pas pas yaptılar: 9 Nisan gazete manşetleri
Meteorolojiden 13 ile kuvvetli yağmur uyarısı! 9 Nisan 2025 hava durumu