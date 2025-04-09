Son dakika! Çin'den ABD'ye sert çıkış: Bu zorba davranışa asla boyun eğmeyeceğiz! Son dakika! Çin'den ABD'ye sert çıkış: Bu zorba davranışa asla boyun eğmeyeceğiz! İşte Çin devletinden çok önemli açıklamalar...