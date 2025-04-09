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  3. Son dakika! Çin'den ABD'ye sert çıkış: Bu zorba davranışa asla boyun eğmeyeceğiz!

Son dakika! Çin'den ABD'ye sert çıkış: Bu zorba davranışa asla boyun eğmeyeceğiz!

Son dakika! Çin'den ABD'ye sert çıkış: Bu zorba davranışa asla boyun eğmeyeceğiz! İşte Çin devletinden çok önemli açıklamalar...

Son dakika! Çin'den ABD'ye sert çıkış: Bu zorba davranışa asla boyun eğmeyeceğiz!
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Son dakika! Çin'den ABD'ye sert çıkış: Bu zorba davranışa asla boyun eğmeyeceğiz! İşte Çin devletinden çok önemli açıklamalar...

Çin Dışişleri Bakanlığı: "ABD tarifeleri kullanarak Çin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Çin, bu zorba davranışa asla boyun eğmeyecek" ifadesine yer verildi.

Son dakika! Çin'den ABD'ye sert çıkış: Bu zorba davranışa asla boyun eğmeyeceğiz!

Çin Dışişleri Bakanlığı: "ABD tarifeleri kullanarak Çin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Çin, bu zorba davranışa asla boyun eğmeyecek" açıklamasında bulundu.

Son dakika! Çin'den ABD'ye sert çıkış: Bu zorba davranışa asla boyun eğmeyeceğiz!

ABD'DEN ÇİN'E YÜZDE 104 EK GÜMRÜK VERGİSİ

Trump, Pekin'e kararından vazgeçmesi çağrısında bulundu. ABD, geri adım atmayan Çin'in vergisini artırma kararı aldı. Beyaz Saray, Çin menşeli ürünlere yüzde 104 oranında ek gümrük vergisinin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Kararın yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

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