Meteorolojiden 13 ile kuvvetli yağmur uyarısı! 9 Nisan 2025 hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz’de fırtına; Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in doğusu 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Güney Ege’nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyi 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, açıkları 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 6 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.