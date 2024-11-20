Son dakika! CHP'liler İçişleri bakanı Yerlikaya'yı komisyon salonuna girmesini engelledi: İşte o olay görüntüler!
Son dakika! CHP'liler İçişleri bakanı Yerlikaya'yı komisyon salonuna girmesini engelledi: İşte o olay görüntüler!
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Son dakika! TBMM'deki bütçe görüşmelerinde skandal: CHP'liler İçişleri bakanı Yerlikaya'yı komisyon salonuna girmesini engelledi: İşte o olay görüntüler!
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde skandal
TBMM'deki bütçe görüşmeleri için salona gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya CHP'li vekiller tarafından saldırı gerçekleştirildi.
Son dakika! CHP'liler İçişleri bakanı Yerlikaya'yı komisyon salonuna girmesi engelledi: İşte o olay görüntüler!
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Kaynak:Bölge Gündem Haber
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