  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Son dakika! CHP'liler İçişleri bakanı Yerlikaya'yı komisyon salonuna girmesini engelledi: İşte o olay görüntüler!

Son dakika! CHP'liler İçişleri bakanı Yerlikaya'yı komisyon salonuna girmesini engelledi: İşte o olay görüntüler!

Son dakika! CHP'liler İçişleri bakanı Yerlikaya'yı komisyon salonuna girmesini engelledi: İşte o olay görüntüler!

Son dakika! CHP'liler İçişleri bakanı Yerlikaya'yı komisyon salonuna girmesini engelledi: İşte o olay görüntüler!
Yayınlanma:
Güncelleme:

Son dakika! TBMM'deki bütçe görüşmelerinde skandal: CHP'liler İçişleri bakanı Yerlikaya'yı komisyon salonuna girmesini engelledi: İşte o olay görüntüler!

bg11121.webp

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde skandal

TBMM'deki bütçe görüşmeleri için salona gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya CHP'li vekiller tarafından saldırı gerçekleştirildi.

screenshot-3.jpg

Son dakika! CHP'liler İçişleri bakanı Yerlikaya'yı komisyon salonuna girmesi engelledi: İşte o olay görüntüler!Son dakika! CHP'liler İçişleri bakanı Yerlikaya'yı komisyon salonuna girmesi engelledi: İşte o olay görüntüler!

Okyanusu geçtik derede boğulduk! A Milli futbol takımı Karadağ'da hezimete uğradıOkyanusu geçtik derede boğulduk! A Milli futbol takımı Karadağ'da hezimete uğradı

Altın tekrar yükselişe geçti, bu yükseliş devam eder mi? Gram çeyrek altın ne kadar? 20 Kasım güncel altın fiyatlarıAltın tekrar yükselişe geçti, bu yükseliş devam eder mi? Gram çeyrek altın ne kadar? 20 Kasım güncel altın fiyatları

Kaynak:Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
MİT, tarafından gri kategoride aranıyordu: MKP üyesi terörist Çelik'i Orta Doğu ülkesinde yakaladı!
MİT, tarafından gri kategoride aranıyordu: MKP üyesi terörist Çelik'i Orta Doğu ülkesinde yakaladı!
Narin Güran cinayetinde çarpıcı delil ortaya çıktı! Narin'in gömüldüğü dere kenarında bulundu! Katil Salim Güran mı?
Narin Güran cinayetinde çarpıcı delil ortaya çıktı! Narin'in gömüldüğü dere kenarında bulundu! Katil Salim Güran mı?
FETÖ'ye büyük gözaltı! 66 şehirde eş zamanlı operasyon: 20 Kasım gazete manşetleri
FETÖ'ye büyük gözaltı! 66 şehirde eş zamanlı operasyon: 20 Kasım gazete manşetleri
Irak'ın kuzeyinde operasyonlar hız kesmiyor: 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi!
Irak'ın kuzeyinde operasyonlar hız kesmiyor: 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi!
Meteoroloji son dakika olarak uyardı! Hafta sonu kar geliyor
Meteoroloji son dakika olarak uyardı! Hafta sonu kar geliyor
Bakanlık şikayetleri dikkate aldı! Kasım indirimlerine yakın takip
Bakanlık şikayetleri dikkate aldı! Kasım indirimlerine yakın takip
Devlet Bahçeli'den teğmenlerle ilgili açıklama, "Milli Savunma Bakanlığı'nın kararına saygı duyuyorum"
Devlet Bahçeli'den teğmenlerle ilgili açıklama, "Milli Savunma Bakanlığı'nın kararına saygı duyuyorum"