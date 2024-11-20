Okyanusu geçtik derede boğulduk! A Milli futbol takımı Karadağ'da hezimete uğradı

KAAN AYHAN'DAN ZEMİN ELEŞTİRİSİ

Kaan Ayhan: "Diyeceklerimi belki bazıları negatif anlayacak ama ben milli takımda daha kötü maçlar gördüm. Zemin iyi değildi. İstediğimiz oyunu sergileyemedik, daha çok buna üzüldük. Bizim üzüldüğümüz şey, zeminin bize izin vermediği oyun oldu."