Okyanusu geçtik derede boğulduk! A Milli futbol takımı Karadağ'da hezimete uğradı
Yayınlanma:
20 Kasım 2024 10:28
A Milli futbol takımı ulusal B Ligi'nde oynadığı başarılı maçlar ile grupta lider olarak çıktığı Karadağ maçında teknik direktör Montella'nın hatalı 11 ve yanlış taktiği ile hezimete uğrayarak grubu ikinci bitirip Play-Of oynamak zorunda kaldı.
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Son dakika haberleri... UEFA Uluslar B Ligi'nde grubun son maçında liderlik için sahaya çıkan Milli Takımımız deplasmanda Karadağ'a konuk oldu.
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Hakan ve Abdülkerim gibi iki önemli eksiğiyle maça çıkan Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup oldu.
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Yağış sebebiyle ağırlaşan kötü zemin maçı daha da çok bir hale getirdi. Karadağ'da Krstovic hat-trick yaparak maça damga vuran isim oldu.
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Milli Takımımızın tek golünü ise 37. dakikada Kenan Yıldız kaydetti. 5 maçta 1 gol atan Karadağ, Türkiye'ye bir maçta 3 gol atarak Uluslar Ligi'nde ilk kez bir maçta 3 kez golle buluştu.
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TÜRKİYE LİDERLİĞİ GALLER'E VERDİ
11 puanla rubu ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlılar, A Ligi'ne yükselebilmek için play-off oynayacak.
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Grubun diğer önemli maçında ise Galler 1-0 geriye düştüğü maçta rakibi İzlanda'yı 4-1 mağlup ederek 12 puanla grubu lider tamamladı.
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KRSTOVIC, TÜRKİYE'NİN KABUSU OLDU
Karadağ Milli Takımı forması giyen Nikola Krstovic, Memphis Depay'dan (Eylül 2021) bu yana Türkiye'ye karşı bir resmi maçta hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.
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KENAN YILDIZ İLK RESMİ GOLÜNÜ ATTI
Kenan Yıldız, A Milli Takım formasıyla ilk resmi golünü Karadağ'a attı. Kenan, A Milli Takım formasıyla ilk golünü ise Almanya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında atmıştı.
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PLAY-OFF'TA MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU
Liderlik avantajını kaybeden ve grupta ikinci olan Türkiye'nin Uluslar A Ligi'nde play-off oynayacak rakipleri belli oldu.
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Türkiye, A Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'dan biriyle 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında eşleşecek ve play-off maçına çıkacak.
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SAHA ZEMİNİ TARLAYI ANDIRDI
Karadağ-Türkiye maçının oynandığı Niksic Şehir Stadı'nın kötü zemini futbolcuları oldukça zorladı.
Kötü saha zemini, yağışın da etkisiyle iyice ağırlaştı. Futbolcular bozuk zeminde bazen seken, bazen de takılan topu kontrol etmekte zorlandı.
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UEFA ilk olarak Karadağ-Türkiye maçının Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacağını açıklamış ancak bu stadın bozuk zemini gerekçe gösterilerek karşılaşma Niksic Şehir Stadı'na alınmıştı.
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KAAN AYHAN'DAN ZEMİN ELEŞTİRİSİ
Kaan Ayhan:
"Diyeceklerimi belki bazıları negatif anlayacak ama ben milli takımda daha kötü maçlar gördüm. Zemin iyi değildi. İstediğimiz oyunu sergileyemedik, daha çok buna üzüldük. Bizim üzüldüğümüz şey, zeminin bize izin vermediği oyun oldu."