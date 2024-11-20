  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altın tekrar yükselişe geçti, bu yükseliş devam eder mi? Gram çeyrek altın ne kadar? 20 Kasım güncel altın fiyatları

Altın tekrar yükselişe geçti, bu yükseliş devam eder mi? Gram çeyrek altın ne kadar? 20 Kasım güncel altın fiyatları

Yayınlanma:
Güncelleme:
Altın tekrar yükselişe geçti, bu yükseliş devam eder mi? Gram çeyrek altın ne kadar? 20 Kasım güncel altın fiyatları
Donald Trump'ın seçilmesinden sonra savaşları sonlandıracağım açıklaması altında düşüşlere neden olmuştu. Son haftalarda ABD, Rusya arasında yaşanan nükleer silah kullanımı açıklamaları altında yine yukarı doğru çıkışa neden oldu. Peki bu yükseliş devam eder mi? Gram çeyrek altın ne kadar? işte 20 Kasım güncel altın fiyatları.
Altın tekrar yükselişe geçti, bu yükseliş devam eder mi? Gram çeyrek altın ne kadar? 20 Kasım güncel altın fiyatları 1 111

İSLAM MEMİŞ YATIRIMCILARI UYARDI

Geçtiğimiz hafta sert düşüş yaşan altın için İslam Memiş ‘Rüzgar tersine dönecek’ diyerek sözlerine devam eden İslam Memiş

“Piyasalarda geçici bir yalancı bahar havası esiyordu. Rüzgar tersine dönecek. Bu haftanın özelinde tepki alımıyla 2 bin 635 dolar seviyesine kadar yükselebilir. Ev ya da araba almak için altın satma ihtiyacı olanlar bu haftayı değerlendirebilir. Aralık ayı itibariyle altında yeni rekorlar göreceğiz.” uyarısında bulundu.

Altın tekrar yükselişe geçti, bu yükseliş devam eder mi? Gram çeyrek altın ne kadar? 20 Kasım güncel altın fiyatları 2 211

İŞTE 20 KASIM 2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın tekrar yükselişe geçti, bu yükseliş devam eder mi? Gram çeyrek altın ne kadar? 20 Kasım güncel altın fiyatları 3 311

20 KASIM GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.920,91

SATIŞ(TL) 2.921,25

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.920,16 0,04 %

Altın tekrar yükselişe geçti, bu yükseliş devam eder mi? Gram çeyrek altın ne kadar? 20 Kasım güncel altın fiyatları 4 411

20 KASIM ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 5.059,00

SATIŞ(TL) 5.126,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.106,00 0,39 %

Altın tekrar yükselişe geçti, bu yükseliş devam eder mi? Gram çeyrek altın ne kadar? 20 Kasım güncel altın fiyatları 5 511

20 KASIM YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 10.107,00

SATIŞ(TL) 10.235,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.212,00 0,23 %

Altın tekrar yükselişe geçti, bu yükseliş devam eder mi? Gram çeyrek altın ne kadar? 20 Kasım güncel altın fiyatları 6 611

20 KASIM TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 19.868,58

SATIŞ(TL) 20.258,31

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.877,92 1,91 %

Altın tekrar yükselişe geçti, bu yükseliş devam eder mi? Gram çeyrek altın ne kadar? 20 Kasım güncel altın fiyatları 7 711

20 KASIM CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 20.172,00

SATIŞ(TL) 20.397,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.346,00 0,25 %

Altın tekrar yükselişe geçti, bu yükseliş devam eder mi? Gram çeyrek altın ne kadar? 20 Kasım güncel altın fiyatları 8 811

20 KASIM ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ(USD) 2.631,21

SATIŞ(USD) 2.631,64

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.633,88 -0,09 %

Altın tekrar yükselişe geçti, bu yükseliş devam eder mi? Gram çeyrek altın ne kadar? 20 Kasım güncel altın fiyatları 9 911

20 KASIM ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 20.489,47

SATIŞ(TL) 21.004,01

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.609,62 1,91 %

Altın tekrar yükselişe geçti, bu yükseliş devam eder mi? Gram çeyrek altın ne kadar? 20 Kasım güncel altın fiyatları 10 1011

20 KASIM REŞAT ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 20.197,47

SATIŞ(TL) 20.431,95

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.346,00 0,42 %

Altın tekrar yükselişe geçti, bu yükseliş devam eder mi? Gram çeyrek altın ne kadar? 20 Kasım güncel altın fiyatları 11 1111

KAYNAK: BİGPARA

HABERE YORUM KAT