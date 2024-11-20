Altın tekrar yükselişe geçti, bu yükseliş devam eder mi? Gram çeyrek altın ne kadar? 20 Kasım güncel altın fiyatları
Altın tekrar yükselişe geçti, bu yükseliş devam eder mi? Gram çeyrek altın ne kadar? 20 Kasım güncel altın fiyatları
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Donald Trump'ın seçilmesinden sonra savaşları sonlandıracağım açıklaması altında düşüşlere neden olmuştu. Son haftalarda ABD, Rusya arasında yaşanan nükleer silah kullanımı açıklamaları altında yine yukarı doğru çıkışa neden oldu. Peki bu yükseliş devam eder mi? Gram çeyrek altın ne kadar? işte 20 Kasım güncel altın fiyatları.