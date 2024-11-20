Altın tekrar yükselişe geçti, bu yükseliş devam eder mi? Gram çeyrek altın ne kadar? 20 Kasım güncel altın fiyatları

Donald Trump'ın seçilmesinden sonra savaşları sonlandıracağım açıklaması altında düşüşlere neden olmuştu. Son haftalarda ABD, Rusya arasında yaşanan nükleer silah kullanımı açıklamaları altında yine yukarı doğru çıkışa neden oldu. Peki bu yükseliş devam eder mi? Gram çeyrek altın ne kadar? işte 20 Kasım güncel altın fiyatları.

1 11 İSLAM MEMİŞ YATIRIMCILARI UYARDI Geçtiğimiz hafta sert düşüş yaşan altın için İslam Memiş ‘Rüzgar tersine dönecek’ diyerek sözlerine devam eden İslam Memiş “Piyasalarda geçici bir yalancı bahar havası esiyordu. Rüzgar tersine dönecek. Bu haftanın özelinde tepki alımıyla 2 bin 635 dolar seviyesine kadar yükselebilir. Ev ya da araba almak için altın satma ihtiyacı olanlar bu haftayı değerlendirebilir. Aralık ayı itibariyle altında yeni rekorlar göreceğiz.” uyarısında bulundu. 2 11 İŞTE 20 KASIM 2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 11 20 KASIM GRAM ALTIN FİYATI ALIŞ(TL) 2.920,91 SATIŞ(TL) 2.921,25 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.920,16 0,04 % 4 11 20 KASIM ÇEYREK ALTIN FİYATI ALIŞ(TL) 5.059,00 SATIŞ(TL) 5.126,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.106,00 0,39 % 5 11 20 KASIM YARIM ALTIN FİYATI ALIŞ(TL) 10.107,00 SATIŞ(TL) 10.235,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.212,00 0,23 % 6 11 20 KASIM TAM ALTIN FİYATI ALIŞ(TL) 19.868,58 SATIŞ(TL) 20.258,31 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.877,92 1,91 % 7 11 20 KASIM CUMHURİYET ALTIN FİYATI ALIŞ(TL) 20.172,00 SATIŞ(TL) 20.397,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.346,00 0,25 % 8 11 20 KASIM ONS ALTIN FİYATI ALIŞ(USD) 2.631,21 SATIŞ(USD) 2.631,64 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.633,88 -0,09 % 9 11 20 KASIM ATA ALTIN FİYATI ALIŞ(TL) 20.489,47 SATIŞ(TL) 21.004,01 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.609,62 1,91 % 10 11 20 KASIM REŞAT ALTIN FİYATI ALIŞ(TL) 20.197,47 SATIŞ(TL) 20.431,95 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.346,00 0,42 % 11 11 KAYNAK: BİGPARA



