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Son dakika! CHP lideri, Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı!

Son dakika! CHP lideri, Özgür Özel'e soruşturma: Basın açıklamasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına yönelik ifadeleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı.

Son dakika! CHP lideri, Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı!
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Son dakika! CHP lideri, Özgür Özel'e soruşturma: Basın açıklamasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına yönelik ifadeleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Özel hakkında, partisinin TBMM’deki grup toplantısında ve bugün Marmara Ceza İnfaz Kurumları önünde yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle “Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret ve Terörle Mücadele Almış Kişileri Hedef Göstermek” suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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