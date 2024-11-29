Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde sıcak dakikalar: 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'den son dakika açıklama: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde sıcak dakikalar yaşandı, 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde 13 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Zap bölgesinde kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörü kaynağında yok etmek için Irak'ın kuzeyindeki öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Son olarak Hakurk ve Gara bölgelerinde belirlenen 13 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." bilgisi verildi.

TÜRK-İŞ'ten flaş asgari ücret açıklaması! O rakam asla kabul edilmeyecek

Aile hekimleri grev yapacak! 5 gün iş bırakıyorlar

Asgari ücret pazarlığında flaş gelişme! 2025 asgari ücret ne kadar olacak?