  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde sıcak dakikalar: 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde sıcak dakikalar: 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'den son dakika açıklama: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde sıcak dakikalar yaşandı, 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde sıcak dakikalar: 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Yayınlanma:

MSB'den son dakika açıklama: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde sıcak dakikalar yaşandı, 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde 13 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde sıcak dakikalar: 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Zap bölgesinde kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörü kaynağında yok etmek için Irak'ın kuzeyindeki öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarına devam ettiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde sıcak dakikalar: 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Açıklamada, "Son olarak Hakurk ve Gara bölgelerinde belirlenen 13 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." bilgisi verildi.

TÜRK-İŞ'ten flaş asgari ücret açıklaması! O rakam asla kabul edilmeyecekTÜRK-İŞ'ten flaş asgari ücret açıklaması! O rakam asla kabul edilmeyecek

Aile hekimleri grev yapacak! 5 gün iş bırakıyorlarAile hekimleri grev yapacak! 5 gün iş bırakıyorlar

Asgari ücret pazarlığında flaş gelişme! 2025 asgari ücret ne kadar olacak?Asgari ücret pazarlığında flaş gelişme! 2025 asgari ücret ne kadar olacak?

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Son dakika! CHP lideri, Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı!
Son dakika! CHP lideri, Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı!
Son dakika! CHP'li Ahmet Özer'in yardımcısına da yakalama kararı!
Son dakika! CHP'li Ahmet Özer'in yardımcısına da yakalama kararı!
29 Kasım Cuma saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa cuma vakitleri
29 Kasım Cuma saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa cuma vakitleri
Sahte Dolar alarmı! Bu panik gerçek mi, sanal mı? 29 Kasım 2024 cuma gazete manşetleri
Sahte Dolar alarmı! Bu panik gerçek mi, sanal mı? 29 Kasım 2024 cuma gazete manşetleri
Taksilerde zorunlu dönem başlıyor! Artık kamera ve acil buton zorunlu olacak
Taksilerde zorunlu dönem başlıyor! Artık kamera ve acil buton zorunlu olacak
Trabzon'da pistten çıkan uçak için karar! Pilotlar için hapis cezası isteniyor
Trabzon'da pistten çıkan uçak için karar! Pilotlar için hapis cezası isteniyor
Genel af mı geliyor? Son dakika açıklaması geldi
Genel af mı geliyor? Son dakika açıklaması geldi