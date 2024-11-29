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Son dakika! Suriye'de muhalifler Halep merkeze girdi: Rusya'dan Esad yönetimine çağrı!

Son dakika! Suriye'de muhalifler Halep merkeze girdi: Rusya'dan yapılan açıklamada ise, Esad yönetimine "durumu hızlıca kontrol altına alması" çağrısı yapıldı.

Son dakika! Suriye'de muhalifler Halep merkeze girdi: Rusya'dan Esad yönetimine çağrı!
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Son dakika! Suriye'de muhalifler Halep merkeze girdi: Rusya'dan yapılan açıklamada ise, Esad yönetimine "durumu hızlıca kontrol altına alması" çağrısı yapıldı.

Esad'a bağlı güçlerle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep kent merkezine girmeye başladı. Rusya'dan yapılan açıklamada ise, Esad yönetimine "durumu hızlıca kontrol altına alması" çağrısı yapıldı.

Son dakika! Suriye'de muhalifler Halep merkeze girdi: Rusya'dan Esad yönetimine çağrı!

BUGÜN YENİ BİR GELİŞME YAŞANDI

Esad'a bağlı güçlerle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep kent merkezine girmeye başladı.

Son dakika! Suriye'de muhalifler Halep merkeze girdi: Rusya'dan Esad yönetimine çağrı!

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Suriye'de silahlı muhalif grupların Halep'e yönelik saldırısına Rusya'dan ilk tepki geldi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, saldırıların Suriye'nin egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini belirterek, Suriye yönetiminden Halep'te düzeni yeniden sağlamasını beklediklerini kaydetti. Peskov, Şam rejiminden kontrolü sağlamak için "hızlı hareket etmelerini" istediklerini bildirdi.

ANKARA TAKİPTE

Ankara bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Bölgedeki bazı yerel grupların başlattıkları hareketliliği ve buna bağlı gelişmeleri yakinen takip etmekteyiz. Birliklerimiz için her türlü tedbiri aldık ve almaya da devam etmekteyiz." açıklamasını yaptı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye'deki hareketlilik Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden bağımsız değil. Kaynaklar, "Bölgede yaşanan son gelişmelerle birlikte yerel unsurlar hem kendi pozisyonlarını tahkim etmek hem de fırsat buldukça etki alanlarını genişletmeye çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Haber7

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