Son dakika! Belediye başkanına silahlı saldırı: Ağır yaralanan belediye başkanı hayatını kaybetti! 3 kişinin tedavisi sürüyor. Ayrıntılar birazdan...

Son dakika! Kırıkkale, Balışeyh Belediye başkanı silahlı saldırıya uğradı. Balışeyh belediye başkanı Hilmi Şen ve 3 kişi silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı, Kırıkkale Valisi yaptığı açıklamada, Başımız sağ olsun sözüyle başlayarak acı haberi verdi. Vali, ağır yaralı hastaneye kaldırılan belediye başkanı Hilmi Şen'in hayatını kaybettiğini ve yaralı 3 kişinin ise tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Haberin ayrıntıları birazdan...

CHP'de Ahmet Özer Çatlağı büyüyor! Parti içerisinde güç savaşları başladı! Parti 3'e bölündü

Son dakika! Kasım ayı kira artış oranı belli oldu: İşte ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği o, oranlar...

AK Parti Milletvekili Mustafa Varank Ölümden döndü! Korkunç kaza anı kameralara böyle yansıdı!