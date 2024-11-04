  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Son dakika! Belediye başkanına silahlı saldırı: Ağır yaralanan belediye başkanı hayatını kaybetti! 3 kişinin tedavisi sürüyor

Son dakika! Belediye başkanına silahlı saldırı: Ağır yaralanan belediye başkanı hayatını kaybetti! 3 kişinin tedavisi sürüyor

Son dakika! Belediye başkanına silahlı saldırı: Ağır yaralanan belediye başkanı hayatını kaybetti! 3 kişinin tedavisi sürüyor. Ayrıntılar birazdan...

Son dakika! Belediye başkanına silahlı saldırı: Ağır yaralanan belediye başkanı hayatını kaybetti! 3 kişinin tedavisi sürüyor
Yayınlanma:
Güncelleme:

Son dakika! Belediye başkanına silahlı saldırı: Ağır yaralanan belediye başkanı hayatını kaybetti! 3 kişinin tedavisi sürüyor. Ayrıntılar birazdan...

Son dakika! Kırıkkale, Balışeyh Belediye başkanı silahlı saldırıya uğradı. Balışeyh belediye başkanı Hilmi Şen ve 3 kişi silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı, Kırıkkale Valisi yaptığı açıklamada, Başımız sağ olsun sözüyle başlayarak acı haberi verdi. Vali, ağır yaralı hastaneye kaldırılan belediye başkanı Hilmi Şen'in hayatını kaybettiğini ve yaralı 3 kişinin ise tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Haberin ayrıntıları birazdan...

CHP'de Ahmet Özer Çatlağı büyüyor! Parti içerisinde güç savaşları başladı! Parti 3'e bölündüCHP'de Ahmet Özer Çatlağı büyüyor! Parti içerisinde güç savaşları başladı! Parti 3'e bölündü

Son dakika! Kasım ayı kira artış oranı belli oldu: İşte ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği o, oranlar...Son dakika! Kasım ayı kira artış oranı belli oldu: İşte ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği o, oranlar...

AK Parti Milletvekili Mustafa Varank Ölümden döndü! Korkunç kaza anı kameralara böyle yansıdı!AK Parti Milletvekili Mustafa Varank Ölümden döndü! Korkunç kaza anı kameralara böyle yansıdı!

Kaynak:Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Kayyum atamalarına flaş yanıt! Ekrem İmamoğlu'dan iktidar için olay sözler
Kayyum atamalarına flaş yanıt! Ekrem İmamoğlu'dan iktidar için olay sözler
Son Dakika! Mardin, Batman, ve Halfeti Belediye Başkanları görevlerinden alındı yerlerine kayyum atandı
Son Dakika! Mardin, Batman, ve Halfeti Belediye Başkanları görevlerinden alındı yerlerine kayyum atandı
Ege sallanmaya devam ediyor! 5.3'lük deprem panik yarattı
Ege sallanmaya devam ediyor! 5.3'lük deprem panik yarattı
Sahte haberlere gözaltı! 'Yenidoğan Çetesi' haberi yapanlara şok baskın
Sahte haberlere gözaltı! 'Yenidoğan Çetesi' haberi yapanlara şok baskın
İstanbul'da bu yollar bugün kapalı! Kapalı yollar ve alternatif güzargahlar
İstanbul'da bu yollar bugün kapalı! Kapalı yollar ve alternatif güzargahlar
Kara kış geliyor! Marmara ve Ege'de fırtına uyarısı
Kara kış geliyor! Marmara ve Ege'de fırtına uyarısı
Malatya'da korkutan deprem! 4.2'lik deprem korku yarattı
Malatya'da korkutan deprem! 4.2'lik deprem korku yarattı