CHP'de Ahmet Özer Çatlağı büyüyor! Parti içerisinde güç savaşları başladı! Parti 3'e bölündü

CHP ÜÇE BÖLÜNDÜ

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında bu çekişme yaşanırken Mansur Yavaş da boş durmuyor.

Ancak Yavaş'ın net bir şekilde öne çıkamıyor oluşu, liderlik kumaşının olup olmadığını tartışmaya açıyor.