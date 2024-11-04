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  3. AK Parti Milletvekili Mustafa Varank Ölümden döndü! Korkunç kaza anı kameralara böyle yansıdı!

AK Parti Milletvekili Mustafa Varank Ölümden döndü! Korkunç kaza anı kameralara böyle yansıdı!

AK Parti Bursa Milletvekili, Eski Sanayi ve teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni üretilen bir aracın deneme sürüşü yaptığı esnada ormanlık alanda ilerlerken ağaca çarparak kaza yaptı. Ölümün ışığından dönen Varank'ın kaza anı kameralara an be an böyle yansıdı.

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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, büyük bir kaza atlattı.

Mustafa Varank, Bursa'da üretilen bir arazi aracıyla test sürüşüne çıktı.

KULLANDIĞI ARAÇ ŞİDDETLİ ŞEKİLDE AĞACA ÇARPTI

Sudan çıkan aracın lastiklerinin kayması sonucu araç şiddetli bir şekilde ağaca çarptı.

AK Parti Milletvekili Mustafa Varank Ölümden döndü! Korkunç kaza anı kameralara böyle yansıdı!

VARANK YARA ALMADAN KURTULDU

Varank, büyük tehlike atlattığı kazadan yara almadan kurtuldu.

"İYİYİM, SORUN YOK"

Kaza sonrası açıklama yapan Varank, "Ben iyiyim, sorun yok" dedi.

KAZA ANI KAMERALARA BÖYLE YANSIDI

Kaynak:AA

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