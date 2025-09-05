Son dakika! Bakan Tekin tek tek açıkladı: Zorunlu eğitim kısalıyor mu? 'Kamuoyu oluştu, revizyon yapılacak'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalması için bir kamuoyu oluştuğunu ve revizyon yapmayı planladıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tekin açıklamasında; Okul kayıtlarında para alındığı iddialarıyla ilgili konuşan Bakan Tekin, "Bu tamamen hukuka aykırı gayrinizami durum. Buna müsaade etmiyoruz, okul yönetiminin de yetkisi yok. Hiçbir çocuğu kayıt yaptırmamış şekilde bırakmıyoruz." dedi.

Okullarda zorunlu eğitimin kısalacağına ilişkin tartışmalar üzerine de konuşan Tekin, "2 yıllık zorunlu eğitimin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluştu. Hükümet olarak bir karar almak durumundayız. O kararı aldığımızda paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

1 Eylül itibariyle, 2025-26 eğitim öğretim yılı başladı. Bu hafta içinde temel eğitime ilk defa başlayacak olan çocuklarımız ile bütün arkadaşlarımız okullarında. Çocuklarımız uyum haftası etkinliği yaparken öğretmenlerimiz de seminer haftasında. Bu yıl okula başlayacak olan çocuklarımızın velilerine hayırlı olsun diyorum. Bütün öğretmenlerimiz çocuklarımıza kendi çocuğu gibi bakan fedakarca çalışmakta.

YENİ UYGULAMALAR

Başladığımız yıldan itibaren her yaz aylarında bir dizi yenilik ile başlatıyoruz okulları. Bu yılki genelgemizde 56 tane husus var. İdareci ve öğretmenlerimiz ile paylaştık. 56 yeniliği nereden çıkardınız diyorlar. Bazıları iyileştirme bunların. Pazartesi itibariyle ben ve bakan yardımcılarımız Anadolu'yu dolaşacağız. Öğretmen arkadaşlarımız ile veliler ile sohbet ediyoruz. Bu yılki genelgede neleri yaptık yapıyoruz sorularının cevabını alıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız da sorunları iletiyor ve bunları yıl içinde biriktirip bunları paylaşıyoruz. Bu yıl 56 genelge ile başlıyoruz.

Geçtiğimiz pazartesi online toplantı ile öğretmenlerimiz ile yenilikleri paylaştık. Bunlardan biri eğitim öğretimin ana temalarından biri. Aile yılı ilan edilmesi nedeniyle öğretmenlerimizden aile temalı etkinliklere yoğunlaşmalarını istiyoruz. İkincisi de bu yaz ormanlarımız yandı, geçtiğimiz yıllara oranla daha yüksek sayıda orman yangını oldu. Bu anlamda farkındalık için tarım Bakanlığı ile çocuklarımız için bir dizi uygulama kararı aldık.

"Çocuklarımız yeni bir fidan ilk dersimiz Yeşil Vatan" mottosu ile yeni eğitim öğretimimize başlıyoruz. Mavi Vatan geçen yıl eleştirilmişti, işin tuhafı Yunanistan da muhalefet de eleştirdi.

Haberin Devamı

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN DİYORUM"

Serbest kıyafet öğrenciler arasında ayrımcılık oluşturdu. Serbest kıyafet uygulamasının negatif etkileri vardı. 'Hayırlı uğurlu olsun' diyorum.

ZORUNLU BAĞIŞ TARTIŞMASI

Herhangi bir öğrenci ilkokula başlarken ortaokula ve liseye başlarken herhangi bir öğrencinin hemen okula kaydını yapıyoruz. Sizin öğrencinin sınavla yerleşen bir okula yerleştiyse kazandığı okula kaydını yapıyoruz. İlkokul ve ortaokulda evine en yakına kayıt ediyoruz.

Kimseye kayıt için ilave bir inisiyatif tanımıyoruz. Bir iki tane sıra dışı bir durum söz konusu. Bunlardan bir tanesi veliden kaynaklanıyor. Veli çocuğunu bizim tanımladığımız okula değil başka okula göndermek istiyor. Bunu yapamaz ama ben çocuğumu oraya kaydettirmek istiyorum diyor. Gayrinizami bir durum. Buna asla müsaade etmiyoruz. Buna okul yönetiminin de yetkisi yok.

"HUKUKA AYKIRIDIR"

İkinci durum da şu: Baz okullarımızda çocuklarımıza ekstra imkanlar sunulması isteniyor. Bunun karşısında da okul aile birliği velilerden bağış istiyor. Bu okul aile birliğinin aldığı bir karardır. Bu konuda veliyi zorlamaya, öğrenciyi zorlamaya kimsenin hakkı yok. Zorunlu bağış diye bir şey yok. Bunlar okullara göre değişmez, hukuka aykırıdır.

OKUL SERVİSLERİ

Resmi ve özel okullarla ilgili bakanlığımızın tek başına yetki kullanabildiği alanlar var. Biz ücretsiz kitap dağıtıyoruz, kıyafetlerle ilgili karar alıyoruz. Yardımcı kitap aldırmalarını yasak kıldık. Bu okullar hizmet verirken hizmetlerini de denetleme yetkimiz var. Okullarda sunulan hizmetler, yani eğitim, yemek, kırtasiye ve kıyafet hizmeti...

Bunları enflasyon oranında artırabileceklerini yönetmelik ile düzenliyoruz.

Biz bu özel okullarının hizmetleri sunuş fiyatlarını denetliyoruz. Biz bu alışverişleri elektronik ortamda kayda alınırsa denetleyebiliriz. Resmi olarak görebilirsek fiyat artışını görebilir ve denetleriz. Elden ödeme olursa bunu bilemeyiz.

Özel okullarla ilişkiye giren velilerimiz bu hizmet bedellerini resmi ortamlarda yapsınlar ki biz de takip edelim. Sorumluluğumuzda olmayan konu başlıklarından biri de servis. Muhalif belediye sınırlarında servis hizmetleri enflasyon üzerinde zam yapıldı Onun da denetimi bizdeymiş gibi bir algı yayıyorlar. Bunu da düzeltmemiz lazım. Bu yetki büyükşehir belediyelerinde.

SERVİSLERDE KAMERA: "Her araçta zorunlu"

Modern bir dünyada yaşıyoruz. Biz kendi üzerimize düşen kısımlarla ilgileniyoruz. Biz fiyat konusunu ayrı servislerin niteliği konusunda İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarımız ile üç bakanlık olarak ortaklaşa takip ediyoruz. Bir de bu servis hizmetlerini sunan vatandaşlarımız var.

Modifiyeleri açısından bu kademeli geçişe konu edilmişti ama kamera her araçta zorunlu şu an.

12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM

4+4+4 uygulaması 2011'de hayata geçirildi. Vatandaşımız neden şimdi değişiklik yapılıyor diye sorabilir. Neden getirildi bu uygulama, bunu anımsayalım. 28 Şubat'ta meslek lisesi ve imam hatip okullarının önünü kesmek için 8 yıllık zorunlu eğitim uygulamasına geçilmişti.

Bu bir dayatmadır, antidemokratik uygulamadır. Çocuğunu imam hatip ya da meslek lisesine göndermek isteyen veliye 'yasaklıyorum kardeşim' demektir. Bu antidemokratik uygulamayı ortadan kaldırmak için 8 yılı 4+4 şeklinde ikiye böldük. Doğru bir tedbirdi.

Türkiye'de okullaşma oranı çok düşüktü. 2002 sonrası o güne kadarki dersliklerin tamamından daha fazla derslik yapıldığı için, daha fazla öğretmen alımı yapıldığı için Türkiye uluslararası ortalamaların üstüne çıktı.

Çocuklarımız OECD ortalaması üzerinde bir imkana sahip. Yasakçı uygulamaları ortadan kaldırdıktan sonra şimdi farklı bir konuyu tartışmamız lazım.

12 yıllık zorunlu eğitim farklı toplumsal kesimlerde farklı şekillerde eleştiriliyor. Kamuoyundan yönelen eleştirileri ortadan kaldırmak için iyileştirmeler yapmalıyız.

12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM KISALIYOR MU?

Bu parametreler ışığında 12 yıllık zorunlu eğitimi ele almıştık. Büyük oranda 12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin azalması yönünde bir kamuoyu oluştu. BU revizyonu yapmayı planlıyoruz.

Hükümet olarak bir karar almak durumundayız. O kararı aldığımızda paylaşacağız.

Öğretmen atamaları

Hiçbir branşa pozitif ya da negatif ayrımcılık yapmadık. Branşlarla ilgili tercihlerimizi tamamen bilimsel kriterlere göre tanımlıyoruz.

Gram altın 5 bin TL olur mu, ne zaman olur, altının yükselişi sürer mi? Yıl sonu gram altının fiyatı ne kadar olur?

Putin gözü kararttı: Meşru hedef olursunuz, sizi de vururuz!

Kübra öğretmen insanlık dersi verdi! Valiyi durdurdu göz yaşları içinde öğrencisine burs istedi