Gram altın 5 bin TL olur mu, ne zaman olur, altının yükselişi sürer mi? Yıl sonu gram altının fiyatı ne kadar olur?

En çok kazandıran yatırım aracı olan altı kazandırmaya devam ederken son günlerde rekor üstüne rekor kırarak 4 bin beş yüz seviyelerini aşması sonrası insanlar merak ederek Gram altın 5 bin TL olur mu, gram altının yükselişi sürer mi? Yıl sonu gram altının fiyatı ne kadar olur? Uzmanlar altındaki son durumu değerlendirdi.

1 14 FED'DEKİ BELİRSİZLİK ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR ABD’deki ekonomik belirsizlik, FED’in faiz oranlarını düşüreceği beklentisi ve Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliği sona erdirmeye yönelik görüşmeler piyasayı adeta ateşledi. Altın ve gümüş kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 3547 dolar seviyesine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Altının ons fiyatı şu sıralarda 3534 dolar seviyesinden işlem görüyor. 2 14 Gram altın da geçen haftadan bu yana yükselişini sürdürerek 4 bin 695 lira seviyelerine çıkarak rekor kırdı. Gram altın şu sıralarda 4 bin 678 TL seviyelerinde seyrediyor. 3 14 Altının rakibi gram gümüş ise 54.2819 lira ile son 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Gümüşün gram fiyatı ise güne 53,99 TL'den başladı. 4 14 ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası Fed'i sürekli olarak eleştirmesi ve Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'u görevden alma çabasının ardından Fed üzerindeki faiz indirme baskısını arttı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Mayıs ayında görevinden ayrılacak olması ve halefi için arayışlar piyasaları daha da tedirgin etti. 5 14 Uzmanlara göre ABD faiz politikalarındaki belirsizlik ve küresel ticaret savaşları, yatırımcıyı alternatif arayışına yöneltti. Gümüş 2025 yılının ilk yarısında gösterdiği performans ile altının yükselişini yakaladı. Gümüş'ün değer kazanmasının bir nedeni olarak ise sağlık sektöründe ve sanayi sektöründe kullanılması olduğu vurgulanıyor. 6 14 Edirne Kuyumcular Odası Başkanı İsmail Hakkı Kalkan ve Kuyumcu esnafı Halil Çetinkaya, Gümüş ve altın piyasasını Hurriyet.com.tr için değerlendirdi. 7 14 "GRAM ALTIN BİR ANDA 5 BİN LİRA OLABİLİR" “Dünyada altın, gümüş ve bakır favori olmaya devam edecek” diyen Edirne Kuyumcular Odası Başkanı İsmail Hakkı Kalkan gram altın ve gümüşte yıl sonu tahminini şu sözlerle açıkladı; 8 14 FED politikaları, Faiz indirim beklentileri, Jeopolitik riskler ve dolar endeksi altın fiyatlarını etkilemeye devam edecek. Özellikle Merkez Bankalarının alımları altını tetikliyor. Öte yandan halkın gram altına olan talebi de fiyatları yukarı çekiyor. 9 14 Altının yerini hiçbir şey alamaz. Dünyada Euro ve doların geçmediği ülkeler var, ancak altın her yerde geçerli ve değerlidir. Altın her zaman olduğu gibi 'Altın Çağı'nı yaşamaktadır. Bu yıl da parlamaya devam ediyor. Altın yatırımcısını uzun vadede üzmeyen bir yatırım aracı, rekor kırmaya devam edecek. 10 14 Gram altında yıl sonu tahminimiz 5 bin lira olması yönünde... Ancak Jeopolitik riskler tetiklenirse altın yıl sonunu beklemeden bir anda 5 bin liraya çıkabilir. 2026 yılında ise 6 bin lira ve üzerinde olması kaçınılmaz. Bir gram gümüşün ise yılbaşına kadar 75 TL ila 80 TL bandında olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. 11 14 "BU KADAR YÜKSELİŞİN ARDINDAN MUTLAKA DÜŞÜŞ OLACAKTIR, SAKIN PANİK YAPMAYIN" Kuyumcu esnafı Halil Çetinkaya ise “Altın, her zaman kazandıran bir yatırım aracı olmaya devam edecek. Güçsüzleşen dolar karşısında altın daha da popüler güvenli liman haline geldi, kısa sürede düzeltme yapmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullanarak sözlerine devam etti: 12 14 “Altın bir noktada frene basacaktır. Bu kadar yükselişin ardından mutlaka bir düşüş olacaktır. Yükselişler ara ara duracak bir düzeltme yapılacak ama yukarı doğru tırmanış hep devam edecek. Bu düşüş karşısında yatırımcıların sakin kalması gerekiyor. Sakın panik yapmayın. Bu düşüş kalıcı olmayacak. Her bir düşüş yatırım fırsatıdır. 17 Eylül’deki FED’in faiz kararına odaklandık. Piyasa faiz indirimi beklerken altın, indirimi fiyatladı. Altın da yıl sonu beklentimiz en az 5 bin TL olması yönünde. Jeopolitik riskler artarsa altın fiyatında daha da yükseliş bekliyoruz. 13 14 UZUN VADEDE ALTINI OLAN HER ZAMAN KAZANACAKTIR Vatandaşlar yüzde 75 altın tercih ederken yüzde 25’i de sepetlerinde gümüş bulunduruyor. Gümüşe daha çok küçük yatırımcılar talep gösteriyor ama gümüş de yükselişi ile dikkatleri üzerine çekiyor. 14 14 Son dönemde altının artmasından dolayı satışlarda durgunluk başladı. Yükselişi değerlendirmek isteyen vatandaş elindeki altını bozdurmak için kuyumculara akın ediyor. Yatırımcıların fiyata değil miktara odaklanması gerekiyor. Düşüşleri fırsat olarak değerlendirip elindeki altınları artırmaları gerekiyor. Uzun vadede altını olan her zaman kazanacaktır. “İfadelerini kullandı.



