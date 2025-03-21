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Son Dakika: Bahçeli'den Özgür Özel'e uyarı! "Yargıya saygı duy, partinde otur"

Son Dakika: Bahçeli'den Özgür Özel'e uyarı! "Yargıya saygı duy, partinde otur" İşte, çok önemli detaylar...

Son Dakika: Bahçeli'den Özgür Özel'e uyarı! "Yargıya saygı duy, partinde otur"
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Son Dakika: Bahçeli'den Özgür Özel'e uyarı! "Yargıya saygı duy, partinde otur" İşte, çok önemli detaylar...

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sokak çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarıda bulunarak, "Yargıya saygı duy, partinde otur." açıklamasında bulundu.

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İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından sokak çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'uyarı' mesajı geldi.

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MHP sosyal medya hesabından Bahçeli, "Yargıya saygı duy, partinde otur." açıklamasında bulundu.

SOKAK ÇAĞRISI YAPMIŞTI!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 87 şüphelinin İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'deki İBB binası önünde halka sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

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