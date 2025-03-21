İBB soruşturmasında yeni gelişme: Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi alınmaya başladı! İşte, detaylar...

Hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma nedeniyle 19 Mart'ta gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Vatan Emniyet'İnde ifadesinin başladığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Terör örgütü PKK ile ortak hareket etme, PKK üyelerini işe yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarının yöneltildiği iki farklı dosyada 106 şüpheli bulunuyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile Ali Nuhoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nin yakınında bulunan İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında sağlık kontrolünden geçirildi.

İki soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun da aynı yerde sağlık kontrolünün yapıldığı öğrenildi.

GÖZALTI SAYISI 90

Operasyon kapsamında, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız da gözaltına alındı.

Yıldız'ın da gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 90'a yükseldi.

İMAMOĞLU İFADE VERİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde tutulan isimler dün ifade vermeye başladı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun da ifade vermeye başladığı bildirildi.

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