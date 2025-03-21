Son Dakika: Erdoğan Nevruz ateşini yaktı: Gönül coğrafyasının ortak bayramı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katıldı. Erdoğan programda nevruz ateşini yaktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katıldı. Erdoğan programda nevruz ateşini yaktı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Nevruz Bayramı ateşini yaktıktan sonra üzerinden atladı.

"GÖNÜL COĞRAFYASININ ORTAK BAYRAMI"

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, nevruzun, yani "yeni günün", sadece Türkiye'nin değil, Türk dünyasının ve gönül coğrafyasının ortak bayramı olduğunu ifade etti.

Zorlu, "Nevruzun taşıdığı bu anlam ve önemi göz önünde bulundurarak, 21 Mart Cuma günü saat 15.00'te Cumhurbaşkanımızın himayesinde ilk nevruz programımızı gerçekleştireceğiz. Dışarıda geleneksel çadırlarımızın bulunduğu alanda ateş yakılacak ve Cumhurbaşkanımız ilk ateşi yakacak" şeklinde konuşmuştu.

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