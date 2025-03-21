  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Yeni metro hattı yönetimi değişti: İBB'den alınıp Ulaştırma Bakanlığı'na verildi!

Yeni metro hattı yönetimi değişti: İBB'den alınıp Ulaştırma Bakanlığı'na verildi!

Yeni metro hattı yönetimi değişti: İBB'den alınıp Ulaştırma Bakanlığı'na verildi! İşte, önemli ayrıntılar...

Yeni metro hattı yönetimi değişti: İBB'den alınıp Ulaştırma Bakanlığı'na verildi!
Yayınlanma:

Yeni metro hattı yönetimi değişti: İBB'den alınıp Ulaştırma Bakanlığı'na verildi! İşte, önemli ayrıntılar...

Yeni metro hattı yönetimi İBB'den alınıp Ulaştırma Bakanlığı'na verildi! Karar Resmi Gazete'de

Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı’nın yapım ve yönetimi, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildi.

Yeni metro hattı yönetimi değişti: İBB'den alınıp Ulaştırma Bakanlığı'na verildi!

İstanbul’da raylı sistem projelerine yönelik önemli bir karar alındı. 21 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı’nın yapım ve yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildi.

Yeni metro hattı yönetimi değişti: İBB'den alınıp Ulaştırma Bakanlığı'na verildi!

Ekol TV'de yer alan habere göre karar, 20 Mart 2025 itibarıyla resmen uygulamaya konuldu.

ŞEHİR İÇİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMİNE DAHİL EDİLDİ

Karara göre, söz konusu metro hattı şehir içi raylı ulaşım sistemleri kapsamına alındı. Böylece proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın öncelikli yatırımları arasına girerek merkezi yönetimin İstanbul’daki ulaşım projelerindeki etkisini artırdı.

Ünlü yönetmen Osman Sınav'ın ölmeden önceki isteği ortaya çıktı: İşte gerçekleştiremediği hayali...Ünlü yönetmen Osman Sınav'ın ölmeden önceki isteği ortaya çıktı: İşte gerçekleştiremediği hayali...

Terör ve yolsuzluktan gözaltına alınmıştı! Ekrem İmamoğlu'nu bekleyen 4 olası senaryoTerör ve yolsuzluktan gözaltına alınmıştı! Ekrem İmamoğlu'nu bekleyen 4 olası senaryo

Bayram öncesi bankalardan nakit işlemi yapacaklar dikkat: Limit değişiyor... İşte, detaylar...Bayram öncesi bankalardan nakit işlemi yapacaklar dikkat: Limit değişiyor... İşte, detaylar...

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Murat ongunun ses kayıtları ortaya çıktı! İstanbulluyu casus gibi izlemişler
Murat ongunun ses kayıtları ortaya çıktı! İstanbulluyu casus gibi izlemişler
Yeni bir zula daha patlatıldı: Nuhoğlu’nun inşaat firmasında balya balya paralar ortaya çıktı!
Yeni bir zula daha patlatıldı: Nuhoğlu’nun inşaat firmasında balya balya paralar ortaya çıktı!
Son dakika: CHP olağanüstü kurultay kararı aldı!
Son dakika: CHP olağanüstü kurultay kararı aldı!
Tanık ifadesi İmamoğlu'nun başını yaktı: Süreci bizzat yönettiği ortaya çıktı
Tanık ifadesi İmamoğlu'nun başını yaktı: Süreci bizzat yönettiği ortaya çıktı
Son Dakika: Bahçeli'den Özgür Özel'e uyarı! "Yargıya saygı duy, partinde otur"
Son Dakika: Bahçeli'den Özgür Özel'e uyarı! "Yargıya saygı duy, partinde otur"
Son Dakika: Erdoğan Nevruz ateşini yaktı: Gönül coğrafyasının ortak bayramı!
Son Dakika: Erdoğan Nevruz ateşini yaktı: Gönül coğrafyasının ortak bayramı!
İBB soruşturmasında yeni gelişme: Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi alınmaya başladı!
İBB soruşturmasında yeni gelişme: Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi alınmaya başladı!