Son dakika... Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Son dakika... Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararını açıkladı.

ECB beklendiği gibi gösterge faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3'e düşürdü.

ECB böylece bu yıl dördüncü kez indirim yönünde adım atarken, art arda üçüncü toplantıda indirim yapıldı. ECB eylül ve ekim aylarında da 25'er baz puanlık indirim yapmıştı.

"VERİLERE BAĞLI YAKLAŞIM SÜRECEK"

ECB açıklamasında dezenflasyonist sürecin rayındra ilerlediği belirtilerek, verilere bağlı yaklaşımın devam edeceği kaydedildi.

BÜYÜME TAHMİNİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

Tahminlerinde değişikliğe giden ECB, 2025 büyüme tahminini yüzde 1,3'ten yüzde 1,1'e çekti. 2025 enflasyon tahmini yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e çekildi. 2026'da enflasyonun yüzde 1,9 olması bekleniyor.

Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2,3 ile merkez bankasının hedef seviyesi olan yüzde 2'ye yaklaşmış durumdayken ekonomi sendeliyor.

Tartışmalar para politikasındaki gevşeme adımlarının, resesyon tehlikesiyle karşı karşıya olan ekonomiyi desteklemeye yetecek kadar hızlı olup olmadığı konusunda yoğunlaşıyor.

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