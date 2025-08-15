Sami Yusuf konserine günler kaldı: Elde edeceği gelirle Filistin'e destek olacak!

  1. Anasayfa
Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf İstanbul'a geliyor. 23 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirilecek konserin gelirinin belirli bir bölümü, Filistin’e bağışlanacak.

Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf'un, İstanbul konserinden elde edilecek gelirin belirli bir bölümü, Filistin’e bağışlanacak.

Anadolu PSM, SİS Production ve Kalyon Ajans iş birliğinde düzenlenecek konser, 23 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirilecek.

Müziğinde Doğu ile Batı arasında köprü kuran Sami Yusuf, yeni albümündeki şarkıları İstanbul'da ilk kez seslendirecek

Türk sanatçıların da yer alacağı, Türk müziği ile şiirinin zengin mirasından esinler taşıyan "Ecstasy: İki Deniz Arasında" başlıklı konser dünyanın farklı geleneklerini bir araya getirecek.

SOSYAL MEDYADAN HAYRANLARINA SESLENDİ

Sami Yusuf, konser öncesinde sosyal medya hesabından hayranlarına video kaydıyla seslendi. Sanatçı, mesajında albüm tanıtımı için İstanbul'u seçtiğini vurgulayarak, "Merhaba İstanbul, 23 Ağustos'ta İstanbul'da sizlerle buluşmayı bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

KONSER GELİRLERİNİN BİR KISMI GAZZE'YE BAĞIŞLANACAK

Ünlü sanatçının İstanbul Yenikapı'da gerçekleştireceği özel konseri, anlamlı bir sosyal sorumluluğu da üstlenecek.
Sanatçı ve organizasyon şirketi Anadolu PSM, Sis Production ve Kalyon Ajans, konser gelirlerinden belirli bir kısmının Filistin'de ve Gazze'de yaşanan insani krize destek olmak amacıyla bağışlanacağını açıkladı.
Konserin biletleri Bubilet, iTicket ve Biletix üzerinden satın alınabiliyor.

