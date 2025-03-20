Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten İBB soruşturmasına ilişkin çok önemli açıklamalar! İşte detaylar...

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İBB ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik gerçekleştirilen soruşturmaların yanı sıra gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulunuyor.

Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Hiçbirimizin yargı süreciyle ilgili olarak değerlendirme yapmasının geçerliliği olmaz.

ÖZGÜR ÖZEL'E 'DARBE' TEPKİSİ

Özgür Özel bunun Cumhurbaşkanımız ve AK Parti tarafından CHP'ye darbe olduğunu söylüyor. Siyasetin durması gereken yer neresidir, bununla ilgili olarak CHP'nin öğrenme kabiliyetinin olmadığı görülmüştür. Yapay zeka bile CHP'nin ortaya koyduğu argümanlardan daha iyi argüman ortaya koyabilir. Yapay zekanın CHP'ye öğreteceği çok şey vardır. Yapay zeka, daha nitelikli değerlendirme yapacağı açıktır.

"CUMHURBAŞKANIMIZA YÖNELİK SÖZLER KABUL EDİLEMEZ"

Cumhur İttifakımızın mücadelenin adı demokrasiyle yan yana yazılır, darbenin karşına yazılır. CHP'nin adı ise yanına yazılır. Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri kabul edilemez. Biz aslında Özel ilk iş başına geldiğinde biraz umutlanmıştık. Bir kez daha görüyoruz ki umudumuz boşa çıkmıştır.

15 Temmuz terörist darbe girişimiyle yargı sürecini bir tutmak meseleyi sulandırmaktır. Özel, bizi siyaseti hukuk yoluyla dizayn etmekle itham ediyor. Bizim vesayet girişimiyle ilişkimiz söz konusu değil. Biz sizin gibi siyaseti illegal yollarla dizayn etmiyoruz.

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Cumhurbaşkanımızın bu ülkede her türlü siyasi tehdidi bertaraf ederek bu demokrasi mücadelesini hepimiz yakinen biliyoruz. Biz bu emekler ortaya koyulurken hangi siyasi suikastlarla karşılaştığımızı biliyoruz.

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