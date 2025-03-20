Ali Nuhoğlu Kimdir, nerelidir, Ne iş yapıyor neden gözaltına alındı?

İstanbul cumhuriyet başsavcılığının başlattığı terör ve yolsuzluk soruşturma kapsamında Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı operasyonda gözaltına alınalar arasında adı geçen İş insanı Ali Nuhoğlu'nu vatandaşlar merak ederek internet ortamında 'Ali Nuhoğlu kimdir, nerelidir, mesleği nedir, neden gözaltına alındı' diye araştırmaya başladı. işte Ali Nuhoğlu'nun biyografisi.

ALİ NUHOĞLU KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Nuhoğlu, 1962 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi.

Lise eğitimini Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamlayan Nuhoğlu, üniversite eğitimini ise Bulgaristan’da bulunan Sofya Üniversitesi’nde Hukuk eğitimi alarak tamamladı.

Nuhoğlu Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ali Nuhoğlu, 1986 yılında ailesiyle birlikte kurduğu inşaat firmasıyla birçok ülkede hizmet veriyor.

Nuhoğlu İnşaat’ın İstanbul, Ankara, Irak-Bağdat ve Erbil, Libya-Trablus, Kazakistan-Almaata ve Katar’da ofisi bulunuyor.

ALİ NUHOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bu arada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada İBB Başkanı İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan isimler arasında Ali Nuhoğlu’da yer alıyor.