İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, kimdir, nerelidir, mesleği nedir, İBB'deki görevi nedir, neden gözaltına alındı?

İstanbul cumhuriyet başsavcılığının başlattığı terör ve yolsuzluk soruşturma kapsamında Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı operasyonda gözaltına alınalar arasında adı geçen İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ı vatandaşlar merak ederek internet ortamında 'Can Akın Çağlar kimdir, nerelidir, mesleği nedir, İBB'deki görevi nedir' neden gözaltına alındı? diye araştırmaya başladılar. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Can Akın Çağlar'n biyografisi.

CAN AKIN ÇAĞLAR KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

1962’de Sivas’ta doğan Çağlar, istanbul Üniversitesi'nde bankacılık yüksek lisansının ardından 1985 yılında Hazine Müsteşarlığı’nda Bankalar Yeminli Murakıbı olarak iş yaşamına başladı.

1995-1997 yılları arasında ABD’de Boston Üniversitesi’nde Finansal Ekonomi alanında master yaptıktan sonra Türkiye’ye dönen çağlar kariyerine Egebank AŞ’de Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Ege Yatırım AŞ’de Genel Müdür olarak devam etti.

1998- 2003 yılları arasında Faisal Finans'ta genel müdürlük yapan Çağlar sonraki 8,5 yıl boyunca T.C. Ziraat Bankası’nda aynı görevi üstlendi.

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2011 yılı Temmuz ayında Ziraat Bankası’ndaki görevinden ayrılarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ na Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. 6 yıllığına atanılan bu görevden 2014 yılında süresi dolmadan ayrılarak tekrar özel sektöre geçti. BDDK’da Yönetim Kurulu Üyeliği yapanların ayrılmalarından itibaren 2 yıl boyunca herhangi bir bankada görev alamama yasağından dolayı kariyerine sigortacılık sektöründe devam ederek 2014 yılında bir Hollanda şirketi olan Eureko Sigorta AŞ’de Genel Müdür olarak profesyonel yaşamına devam etti.

Mayıs 2019 tarihine kadar 5 yıllık Eureko Sigorta Genel Müdürlüğü süresince Inter-American’ da YK üyesi, Tarsim ve Dask’ta YK üyesi, Sigorta Bilgi Merkezi ve Güvence Fonu YK Başkanlığı yanı sıra sektörün en üst kurumu olan Türkiye Sigorta Birliği Başkanlığı görevlerini üstlendi.

İBB ataması öncesi son görevi Eureko Sigorta AŞ YK Başkanvekilliği olan Çağlar, evli ve üç çocuk babasıdır.