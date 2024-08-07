Son Dakika! Adana'da art arda 4.6- 4.5- ve 4 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi

Adana'da bu sabah 05.32de merkez üssü Kozan ilçesi olan 7 metre derinliğinde birer dakika arayla 4.6- 4.5- ve 4 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi.

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Son Dakika! Adana'da art arda 4.6- 4.5- ve 4 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 05.32'de 4.6, 05.33'de 4.5 ve 05.34'de 4.0 büyüklüğünde; 7.0 kilometre derinlikte art arda 3 deprem meydana geldi. Kozan ve merkez Seyhan ilçelerinde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, AFAD ekipleri saha tarama çalışmaları başlattı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA!


İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen depremde olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Adana Kozan merkezli 4,6, 4,5 ve 4 büyüklüğünde arka arkaya 3 deprem meydana gelmiştir. Civar illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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