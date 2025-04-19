Ford'dan Çin'e tarife ayarı: Bazı otomobil modellerinin sevkiyatı durduruldu!

ABD'li otomobil üreticisi Ford, mevcut gümrük vergileri doğrultusunda Çin'e yapılan ihracata ayarlama yaptığını bildirdi. Ford gümrük vergilerinden kaçınmak amacıyla bazı otomobil modellerinin Çin'e sevkiyatını durdurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm ülkelere yönelik açıkladığı "karşılıklı" gümrük vergilerine Çin misillemeyle yanıt vermişti.

ABD basınında yer alan haberlerde, Ford'un gümrük vergilerinden kaçınmak amacıyla bazı otomobil modellerinin Çin'e sevkiyatını durdurduğu aktarıldı.

Haberlerde, Çin'in, ABD'ye misilleme olarak aldığı karşı önlemlerin otomobillere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 150'ye kadar yükselttiği ifade edildi.

Hangi modeller?

Ford'un konuya ilişkin açıklamasında, "ABD'den Çin'e yapılan ihracatı mevcut gümrük vergileri doğrultusunda ayarladık." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu ayarlamanın detaylarına dair bilgi paylaşılmayan açıklamada, sevkiyatın ne kadar süreyle durdurulduğu veya bundan hangi modellerin etkilendiği belirtilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm ülkelere yönelik açıkladığı "karşılıklı" gümrük vergilerine Çin, misillemeyle yanıt vermiş, iki ülke arasındaki tarife restleşmesi gümrük vergisi oranlarını tırmandırmıştı.

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