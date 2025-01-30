Son dakika: ABD, polisinden yolcu uçağıyla askeri helikopter kazasına ilişkin önemli açıklama: Tüm yolcular hayatını kaybetti!

Son dakika: ABD'de yolcu uçağıyla askeri helikopter havada çarpıştı! ABD polisinden önemli açıklama: Tüm yolcular hayatını kaybetti... Feci kazayla ilgili önemli detaylar...

ABD'nin başkenti Washington'da Reagan Ulusal Havalimanı yakınında bulunan Potomac Nehri'ne, bir yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpışarak düştü. Uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebatın, helikopterde ise 3 askeri personelin bulunduğu açıklandı. ABD polisinin son açıklamalarına göre bütün yolcular ve mürettebat hayatını kaybetti...

ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamada, ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında American Airlines'a ait Bombardier CRJ700 tipi bir yolcu uçağı ile Sikorsky H-60 tipi bir askeri helikopter havada çarpışarak düştü.

UÇAK VE HELİKOPTER NEHRE DÜŞTÜ

Açıklamada, American Airlines'a ait uçak ile askeri bir helikopterin çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştüğü ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Uçak ile helikopterin havada çarpıştığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansırken, havalimanındaki tüm uçuşlar durduruldu.

Haberin Devamı

UÇAKTA VE HELİKOPTERDE KAÇ KİŞİ VAR?

Uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu bildirildi. Helikopterde ise 3 askeri personelin olduğu aktarıldı. Askeri helikopterde üst düzey bir yetkilinin olmadığı kaydedildi.

Erdoğan'dan önemli açıklama: Yargıya kimse ayar veremez!

Elektrik ve doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Taylandlı 5 rehine Gazze'de serbest bırakıldı!