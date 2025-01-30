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  3. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Taylandlı 5 rehine Gazze'de serbest bırakıldı!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Taylandlı 5 rehine Gazze'de serbest bırakıldı!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Milli İstihbarat Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Hamas ile yürüttüğü istihbarat diplomasisi sonucunda Taylandlı 5 rehinenin Gazze'de bugün serbest bırakılmasını sağladı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Taylandlı 5 rehine Gazze'de serbest bırakıldı!
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Taylandlı 5 rehine Gazze'de serbest bırakıldı!

TÜRKİYE DEVREYE GİRDİ

Türkiye devreye girdi: Milli İstihbarat Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Hamas ile yürüttüğü istihbarat diplomasisi sonucunda Taylandlı 5 rehinenin Gazze'de bugün serbest bırakılmasını sağladı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Taylandlı 5 rehine Gazze'de serbest bırakıldı!

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