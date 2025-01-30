Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Taylandlı 5 rehine Gazze'de serbest bırakıldı!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Milli İstihbarat Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Hamas ile yürüttüğü istihbarat diplomasisi sonucunda Taylandlı 5 rehinenin Gazze'de bugün serbest bırakılmasını sağladı.
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Taylandlı 5 rehine Gazze'de serbest bırakıldı!
TÜRKİYE DEVREYE GİRDİ
Türkiye devreye girdi: Milli İstihbarat Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Hamas ile yürüttüğü istihbarat diplomasisi sonucunda Taylandlı 5 rehinenin Gazze'de bugün serbest bırakılmasını sağladı.
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