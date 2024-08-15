Sokak röportajındaki sözleri olay olmuştu! Dilruba kimdir? Dilruba serbest kaldı mı?

Sokak röportajları sırasında tutuklanan Dilruba'nın durumu kamuoyunun dikkatini çekti. Bu kişinin kimliği ve tutukluluk durumu hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Dilruba'nın serbest bırakılması için henüz resmi karar çıkmadı.

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Sokak röportajındaki sözleri olay olmuştu! Dilruba kimdir? Dilruba serbest kaldı mı?

İzmir'de Instagram'ın kapatılmasına ilişkin bir sokak röportajında AK Parti hükümetine yönelik sert ifadeler kullanan Dilruba, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamalarıyla gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dilruba'nın kimliği ve serbest bırakılması merak konusu. Sokak röportajında gözaltına alınan Dilruba kim? Dilruba serbest kaldı mı?

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Dilruba kimdir? Dilruba serbest kaldı mı?

Instagram'ın erişime engellenmesiyle ilgili olarak Dilruba Y., "Parlamenter sistemden çıkıp, koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni tek adama verirsek, o da böyle babasının ahırı gibi kullanır" diye yazdı. Elin Arap öldü diye neden yas tutayım? Çat, "kapattım oldu" anlamına gelmez. Bir gece, Allah'ın adıyla hayvanları katletmeye yönelik bir yasa çıkardı.

Destek verenlere de şunu söylemek istiyorum: geri zekâlısınız. Tüm özgürlüklerinizi bir kişiye verdiğiniz için, Allah'ı üstün tutup ona taptığınız için, sosyal medyanın kapatılmasını ve hayvanların öldürülmesini savunduğunuz için hepiniz geri zekâlılarsınız. Bunu söylemekten hiçbir şekilde vazgeçmek istemiyorum."

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