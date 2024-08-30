Fenerbahçe yeni transferi duyurdu! Sofyan Amrabat kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, bonservis bedeli ne kadar? Futbol kariyeri

Fenerbahçe yeni transfer ettiği Sofyan Amrabat'ı taraftarlar merak ederek Sofyan Amrabat kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Bonservis bedeli ne kadar? diye araştırmaya başladı. İşte Muhammet Sofyan Amrabat'ın futbol kariyeri.

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Fenerbahçe yeni transferi duyurdu! Sofyan Amrabat kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, bonservis bedeli ne kadar? Futbol kariyeri

Fenerbahçe, orta sahasını güçlendirmek için daha önce Kayserispor ve Galatasaray'da top oynayan Nodrin Amrabat'ın kardeşi olan Sofyan Amrabat'ı transfer ederek takıma katmaya başardı. Bu taransferin duyurulmasından sonra spor severler Sofyan Amrabat'ı merak ederek, Sofyan Amrabat kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, bonservis bedeli ne kadar? diye araştırmaya başladı. İşte Sofyan Amrabat'ın futbol kariyeri.

SOFYAN AMBRABAT KİMDİR? FUTBOL KARİYERİ

21 Ağustos 1996 yılında Hollanda'nın Huizen şehrinde hayata gözlerini açtı. Aslen Faslı olan Amrabat profesyonel futbolcudur.

Profesyonel kariyerine Hollanda'nın Utrecht takımı ile başlayan Sofyan Amrabat, orta sahada görev yapmaktadır. 2023-2024 sezonunda Manchester United'a kiralanan Amrabat, 30 maça çıktı ancak gol ve asisti bulunmuyor.

Amrabat, Fas Milli Takımı forması giyiyor. Boyu 1,83m olan Faslı ylıdız'ın bonservisi Fiorentina'da bulunuyor. Son olarak adı Fenerbahçe ile anılan Sofyan Amrabat'ın sarı-lacivertli ekibe transferi an meselesi.

Fenerbahçe yeni transferi duyurdu! Sofyan Amrabat kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, bonservis bedeli ne kadar? Futbol kariyeri

SOFYAN AMRABAT KAÇ YAŞINDADIR?

Sofyan Amrabat 1996 doğumludur. 2024 yılında ise yaşı 28'dir.

Sofyan Amrabat bonservis bedeli ne kadar?Sofyan Amrabat bonservis bedeli ne kadar?

BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Transfermarkt verilerine göre Sofyan Amrabat'ın bonservis bedeli 22 milyon eurodur.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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