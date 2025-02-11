Siltaş Yapı Pendikspor, transferin Son gününde Stelios Kitsiou ve Samuel Saiz Alonso ile kadrosunu güçlendirdi

Trendyol 1. Lig takımlarından Silitaş Yapı Pendikspor, 2024- 2025 futbol sezonu ara transfer döneminde Ankaragücü’nden Stelios Kitsiou ve Eyüpspordan Samuel Saiz Alonso ile kiralık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi

SAMUEL SAİZ ALONSO SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR'DA

Siltaş Yapı Pendikspor Başkanı Murat Özdemir ile gerçekleşen transfer anlaşmasıyla ilgili açıklama yapan Pendikspor Başkan Yardımcısı Süleyman Turan şu sözlere yer verdi;

''Kulübümüz Eyüpspor’dan sezon sonuna kadar profesyonel oyuncu Samu Saiz’i kiralamıştır.İspanya vatandaşı olan oyuncumuz 34 yaşında olup, orta sahada ve 10 numara pozisyonlarında oynamakta. Bunlara ek olarak, orta saha sağ ve sol kanatlarda da oynayabilme özelliğine sahip. Real Madrid alt yapısında yetişip İspanya U19 Milli Takım formasını giymiş, sırasıyla Ud Melilla, Getafe, Ameria, Atletico Bilbao, Huesca, Leeds United, Girona, Sivasspor ve Eyüpspor kariyerine sahip.Bu sezon EyüpSpor’da 1’i Türkiye Kupası olmak üzere 17 maçta görev almış ve 3 gol 1 asistte imza atmıştır.PendikSpor’umuza hayırlı olsun.''dedi.

STELİOS KİTSİOU PENDİKSPOR'DA

Bu transferin ardından transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Ankaragücü’nden Stelios Kitsiou'nunda transfer edildiği duyuruldu. Pendikspor Başkan Yardımcısı Süleyman Turan şu sözlere yer verdi;

Kulübümüz Ankaragücü’nden sezon sonuna kadar profesyonel oyuncu Stelios Kitsiou kiralamıştır.

"Yunanistan vatandaşı olan oyuncumuz 31 yaşında olup, sağ bek pozisyonunda oynamakta. Paok alt yapısında yetişip burda profesyonel olan ve Yunanistan Milli Takım formasını giyen Yunan Milli Oyuncumuz, sırasıyla Paok, ST Truiden, Ankaragücü, Gaziantep ve en son Ankaragücü kariyerine sahip.

Bu sezon Ankaragücü’nde 2’si Türkiye Kupası olmak üzere 15 maçta görev almış ve 1 gol 4 asistte imza atmıştır. PendikSpor’umuza hayırlı olsun". ifadelerini kullandı.