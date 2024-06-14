Siyasi Liderler Kurban Bayramı'nı nerede geçirecek?

Siyasi parti liderlerinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Kurban Bayramı'nı nerede geçirecekleri belli oldu.

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Siyasi Liderler Kurban Bayramı'nı nerede geçirecek?

Siyasi parti liderlerinin ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Kurban Bayramı'nı nerede geçirecekleri belli oldu. Buna göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramda Ankara dışında ailesiyle birlikte olacak.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Siyasi parti liderlerinin ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bayram programları ise belli oldu.

Siyasi Liderler Kurban Bayramı'nı nerede geçirecek?

ERDOĞAN'IN BAYRAM PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı Ankara dışında karşılayacak ve ailesiyle geçirecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise bayramı Ankara'da karşılayacak.

Siyasi Liderler Kurban Bayramı'nı nerede geçirecek?

MHP LİDERİ ANKARA'DA, ÖZGÜR ÖZEL MEMLEKETİNDE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramda ailesiyle memleketi Manisa'da olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nı Ankara'da karşılayacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramda Ankara'da bulunacak.

Siyasi Liderler Kurban Bayramı'nı nerede geçirecek?
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, bayram boyunca il dışında olarak belediye ziyaretleri yapacak.

Siyasi Liderler Kurban Bayramı'nı nerede geçirecek?

ERBAKAN İSTANBUL'DA

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramı Eskişehir'in Günyüzü ilçesi Gecek mahallesinde, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da karşılayacak.

Bayramda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul'da bulunacak.
Saadet Partisi'nde koltuğunu devretmeye hazırlanan Genel Başkan Karamollaoğlu bayramı Ankara'da geçirecek.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kurban Bayramında İzmir'de olacak. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise bayramı, memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki evinde geçirecek.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bayramda Ankara'da olması beklenirken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bayramda Muğla'nın Datça ilçesinde olacak.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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