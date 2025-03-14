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Siyasette ender görünecek olay! CHP'li Belediye Başkanı yerini MHP'liye bıraktı

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara'ya yapacağı ziyaret öncesi herkes başkanlık vekaletini CHP'li bir meclis üyesine vekalet vereceğini beklerken, tam aksine vekaleti MHP'li bir meclis üyesine bıraktı.

Siyasette ender görünecek olay! CHP'li Belediye Başkanı yerini MHP'liye bıraktı
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KOLTUĞUNU MHP'Lİ İSME BIRAKTI

Normal şartlarda belediyelerde başkan vekilliği, partiden bir isme bırakılır. Ancak Köksal'ın vekalet yetkisini MHP'li Halil İbrahim Baykara'ya bırakması dikkat çekti. Bu adım, Afyonkarahisar Belediyesi tarihinde, başkan vekilliği görevini muhalefet partisinden bir ismin üstlenmesi açısından bir ilk olarak kayda geçti.

Siyasette ender görünecek olay! CHP'li Belediye Başkanı yerini MHP'liye bıraktı

"ORTAK AKILLA YÖNETECEĞİZ"

CHP'li başkan Burcu Köksal seçim sürecinde "ortak akıl ve istişare kültürüyle bu şehri yöneteceğiz" dediği sözleri akıllara geldi.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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