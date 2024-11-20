Siyamend Kaçmaz kimdir, nerelidir, mesleği nedir, kaç yaşındadır? Gazeteci Yunus Pakso'yun biyografisi

CNN Türk'ün Rusya Moskova temsilciliğini yapan TV canlı yayınlarına bağlanarak özellikle Rusya'dakieki gelişmeleri duyuran ve haber anlatım ve yorum tarzı ile izleyiciler merak ederek, Siyamend Kaçmazy kimdir, nerelidir, mesleği nedir, kaç yaşındadır? diye araştırma yamaktadır. İşte CNN Türk Moskova temsilcisi Siyamend Kaçmazı'ın hayat biyografisi

SİYAMEND KAÇMAZ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Öğretmen bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Siyamend Kaçmaz, Karaman Anafartalar Okulu’nu bitirmiş, Karaman Lisesi’nden 1992 yılında mezun olmuş; lisans eğitimine Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nde başlamış ancak Ankara Gazi Eğitim Fakültesi Resim Grafik Bölümü’nde tamamlamıştır. Kısa bir süre Batman Lisesi’nde resim öğretmenliği yapan Siyamend Kaçmaz, daha sonra mesleğinden istifa etmiş ve Moskova’ya taşınmıştır. Aynı zamanda burada Moskova Devlet Kültür Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nü bitirmiştir. Siyamend Kaçmaz, ayrıca Demirören Haber Ajansı Rusya temsilcisi olarak görev yapmaya devam etmektedir. 47-48 yaşlarında olduğu tahmin edilmektedir.