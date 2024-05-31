Sivas'ta çifçinin feci ölümü! Patates ekerken üzerine yıldırım düştü!

Sivas'ta, tarlaya patates ekimi yapan Osman Demirbaş, üzerine yıldırım düşmesi sonucu feci şekilde can verdi.

YAYINLAMA
Google News
Sivas'ta çifçinin feci ölümü! Patates ekerken üzerine yıldırım düştü!

Sivas'ta, tarlaya patates ekimi yapan Osman Demirbaş, üzerine yıldırım düşmesi sonucu feci şekilde can verdi.

Sivas'ta, 28 yaşındaki Osman Demirbaş, patates ekimi sırasında tarlaya yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Hafik ilçesine bağlı Yarhisar köyü yakınlarındaki tarlada meydana geldi. Nevşehir'den patates ekimi için gelen Osman Demirbaş'ın tarlada çalıştığı sırada, bulunduğu noktaya yıldırım düştü.

Sivas'ta çifçinin feci ölümü! Patates ekerken üzerine yıldırım düştü!

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Demirbaş, önce Hafik Devlet Hastanesi'ne ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirbaş, yaşamını yitirdi. Cenaze, hastane morguna konuldu.

Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu araç kaza yaptı!Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu araç kaza yaptı!

Ankara'da yaşanan olay 'pes' dedirtti! Bahçede oturan çarşaflı kadına çirkin saldırı! İşte o görüntüler...Ankara'da yaşanan olay 'pes' dedirtti! Bahçede oturan çarşaflı kadına çirkin saldırı! İşte o görüntüler...

Kılık değiştiren HDP'li eski belediye başkanı yurt dışına kaçarken yakalandı!Kılık değiştiren HDP'li eski belediye başkanı yurt dışına kaçarken yakalandı!

Son dakika! Taksim Metro İstasyonu Saat 15:00'dan itibaren kapatılacakSon dakika! Taksim Metro İstasyonu Saat 15:00'dan itibaren kapatılacak

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Antalya’da yaşanan feci kaza ortalığı savaş alanına çevirdi!
Antalya’da yaşanan feci kaza ortalığı savaş alanına çevirdi!
'Teröristan'a izin yok'! 31 Mayıs Cuma tüm Gazete manşetleri
'Teröristan'a izin yok'! 31 Mayıs Cuma tüm Gazete manşetleri
Van'da dehşet verici olay! Çobanlar ne yapacaklarını şaşırdı! tam 100 koyun öldü
Van'da dehşet verici olay! Çobanlar ne yapacaklarını şaşırdı! tam 100 koyun öldü
21 ilde büyük operasyon! Bakan Yerlikaya: 'SİBERGÖZ-42' ile 127 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu!
21 ilde büyük operasyon! Bakan Yerlikaya: 'SİBERGÖZ-42' ile 127 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu!
Son Haberler
Sivas'ta çifçinin feci ölümü! Patates ekerken üzerine yıldırım düştü!
Sivas'ta çifçinin feci ölümü! Patates ekerken üzerine yıldırım düştü!
Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu araç kaza yaptı!
Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu araç kaza yaptı!
Ankara'da yaşanan olay 'pes' dedirtti! Bahçede oturan çarşaflı kadına çirkin saldırı! İşte o görüntüler...
Ankara'da yaşanan olay 'pes' dedirtti! Bahçede oturan çarşaflı kadına çirkin saldırı! İşte o görüntüler...
Kılık değiştiren HDP'li eski belediye başkanı yurt dışına kaçarken yakalandı!
Kılık değiştiren HDP'li eski belediye başkanı yurt dışına kaçarken yakalandı!
FETÖ terör örgütüne göz açtırılmıyor! 'Kıskaç-18' operasyonunda 90 şüpheli gözaltın alındı
FETÖ terör örgütüne göz açtırılmıyor! 'Kıskaç-18' operasyonunda 90 şüpheli gözaltın alındı
'Dünya bir manyağın barbarlığını izliyor''! 30 Mayıs perşembe tüm Gazete manşetleri
'Dünya bir manyağın barbarlığını izliyor''! 30 Mayıs perşembe tüm Gazete manşetleri
Çok Okunanlar
'Teröristan'a izin yok'! 31 Mayıs Cuma tüm Gazete manşetleri
'Teröristan'a izin yok'! 31 Mayıs Cuma tüm Gazete manşetleri
Günlük burç yorumları 31 Mayıs 2024 Cuma| Bugün sizleri neler bekliyor? Aşk, Para, Sağlık, Kariyer
Günlük burç yorumları 31 Mayıs 2024 Cuma| Bugün sizleri neler bekliyor? Aşk, Para, Sağlık, Kariyer
Gram altın kaç para? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları | 31 Mayıs 2024 Cuma
Gram altın kaç para? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları | 31 Mayıs 2024 Cuma
Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekliye bayram ikramiyesinde flaş rakam
Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekliye bayram ikramiyesinde flaş rakam
Meclis Başkanlığı tezkereyi kabul etti: BMGK’ya toplanma çağrısı…
Meclis Başkanlığı tezkereyi kabul etti: BMGK’ya toplanma çağrısı…
İstanbul Fatih'te çifte cinayet! Karısının boğazını kesti, sonra karısıyla tanıştıran adamı bıçakladı!
İstanbul Fatih'te çifte cinayet! Karısının boğazını kesti, sonra karısıyla tanıştıran adamı bıçakladı!
Yorumlananlar
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'