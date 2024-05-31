Sivas'ta çifçinin feci ölümü! Patates ekerken üzerine yıldırım düştü!

Sivas'ta, tarlaya patates ekimi yapan Osman Demirbaş, üzerine yıldırım düşmesi sonucu feci şekilde can verdi.
Sivas'ta, 28 yaşındaki Osman Demirbaş, patates ekimi sırasında tarlaya yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Hafik ilçesine bağlı Yarhisar köyü yakınlarındaki tarlada meydana geldi. Nevşehir'den patates ekimi için gelen Osman Demirbaş'ın tarlada çalıştığı sırada, bulunduğu noktaya yıldırım düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Demirbaş, önce Hafik Devlet Hastanesi'ne ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirbaş, yaşamını yitirdi. Cenaze, hastane morguna konuldu.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber