Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan Kimdir, nerelidir hangi partilidir, neden gözaltına alındı

İstanbul cumhuriyet başsavcılığının başlattığı terör ve yolsuzluk soruşturma kapsamında Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı operasyonda gözaltına alınalar arasında adı geçen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı vatandaşlar merak ederek internet ortamında 'Resul Emrah Şahan kimdir, nerelidir, mesleği nedir, İBB'deki görevi nedir'? diye araştırmaya başladılar. İşte Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın biyografisi.

RESUL EMRAH ŞAHAN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Resul Emrah Şahan (d. 11 Haziran 1982, Ankara), Türk siyasetçidir. 2024’ten bu yana Şişli Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.

2005 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü bitirmiştir. 2005-2006 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Metropolitan Planlama ve Tasarım Merkezi’nde çalışarak tarihi kent alanları üzerine bir dizi plan ve proje geliştirme sürecinde yer almıştır. 2014-2019 yıllarında Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Beylikdüzü Belediyesi'nde Teknik Koordinasyon ve Projeler Birimi Koordinatörü olarak görev yapmıştır.

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2019-2023 yılları arasında İstanbul Planlama Ajansı Başkanlığı ve Bimtaş Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır. 2024 Yerel Seçimlerinde, Şişli Belediyesi için Muammer Keskin'in yerine Cumhuriyet Halk Partisi adayı gösterilmiştir. Seçimlerde %66,6’lık oy oranıyla Şişli tarihinin en yüksek oy oranıyla seçilen Belediye Başkanı olmuştur. 4 Nisan 2024'te mazbatasını alarak göreve başlamıştır. Şahan, evli ve bir kız çocuğu babasıdır

RESUL EMRAH ŞAHAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI

'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gözaltına alındı.