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Akaryakıta beklenen zam geldi! 12 Ekim 2024 güncel akaryakıt fiyatları

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Akaryakıta beklenen zam geldi! 12 Ekim 2024 güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler nedeniyle artıyor ve düşüyor. Akaryakıt fiyatları peş peşe arttı.
Akaryakıta beklenen zam geldi! 12 Ekim 2024 güncel akaryakıt fiyatları 1 16

Petrol fiyatları arttıkça, ardından bir dizi zam geldi. Dün gece yarısından itibaren benzinin litresine 95 kuruş zam geldi.

Benzin fiyatlarına önceki gece de 64 kuruş zam yapılmıştı. Çarşamba günü motoruna 77 kuruşluk bir zam geldi.

Akaryakıta beklenen zam geldi! 12 Ekim 2024 güncel akaryakıt fiyatları 2 26

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 44.54 TL
Motorin litre fiyatı: 43.45 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Akaryakıta beklenen zam geldi! 12 Ekim 2024 güncel akaryakıt fiyatları 3 36

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.09 TL
Motorin litre fiyatı: 44.01 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL

Akaryakıta beklenen zam geldi! 12 Ekim 2024 güncel akaryakıt fiyatları 4 46

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.06 TL
Motorin litre fiyatı: 44.53 TL
LPG litre fiyatı: 25.04 TL

Akaryakıta beklenen zam geldi! 12 Ekim 2024 güncel akaryakıt fiyatları 5 56
Akaryakıta beklenen zam geldi! 12 Ekim 2024 güncel akaryakıt fiyatları 6 66
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