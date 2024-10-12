Akaryakıta beklenen zam geldi! 12 Ekim 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Petrol fiyatları arttıkça, ardından bir dizi zam geldi. Dün gece yarısından itibaren benzinin litresine 95 kuruş zam geldi.Benzin fiyatlarına önceki gece de 64 kuruş zam yapılmıştı. Çarşamba günü motoruna 77 kuruşluk bir zam geldi.
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 44.54 TLMotorin litre fiyatı: 43.45 TLLPG litre fiyatı: 24.59 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.09 TLMotorin litre fiyatı: 44.01 TLLPG litre fiyatı: 25.14 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.06 TLMotorin litre fiyatı: 44.53 TLLPG litre fiyatı: 25.04 TL