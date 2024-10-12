Akaryakıta beklenen zam geldi! 12 Ekim 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Petrol fiyatları arttıkça, ardından bir dizi zam geldi. Dün gece yarısından itibaren benzinin litresine 95 kuruş zam geldi.



Benzin fiyatlarına önceki gece de 64 kuruş zam yapılmıştı. Çarşamba günü motoruna 77 kuruşluk bir zam geldi.

