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230 bin öğretmen yararlanabilir! 'Başöğretmenlik' yasalaşırsa 10 bin TL ek maaş alınacak

TBMM Genel Kurulu, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni onaylayarak yasalaştırdı. Yeni düzenleme, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç farklı kariyer derecesini ortaya çıkardı. 230 bin öğretmene 10 bin liraya kadar ek bir maaş ödenecek olan "başöğretmenlik" pozisyonu verildi.

230 bin öğretmen yararlanabilir! 'Başöğretmenlik' yasalaşırsa 10 bin TL ek maaş alınacak
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Uzman öğretmen olmak için en az on yıl öğretmen olmak gerekir. 10 yıllık uzman öğretmenlik deneyimine sahip olanlar başöğretmen unvanı alacaklar. 20 yılı dolduran öğretmenler ise doğrudan başöğretmenlik görevine atanacaktır. Kariyer basamakları sınavı da kaldırıldı. Artık öğretmenlerin kariyerleri hizmet yılına göre planlanacak. Türkiye Gazetesi, kanunla birlikte yaklaşık 230 bin öğretmene başöğretmenlik yolu açıldığını belirtti. Bu öğretmenlere 10 bin TL'ye kadar ek maaş ödenecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlere karşı görevleri nedeniyle işlenen "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından dolayı cezalar yarı oranında artırılacak ve hapis cezasının ertelenmesi uygulanmayacak.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ KURULACAK

Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması, görevleri, personeli ve teşkilat yapısı da düzenleniyor. Akademi, eğitim kurumu müdürü veya müdür yardımcısı olarak ilk kez görevlendirilecek adayları için yönetici yetiştirme programı düzenler. Bu programa katılmak isteyen yönetici adayları, yazılı ve/veya sözlü sınavlardan 60 veya daha fazla puan alan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre belirlenecektir. Başarı puanı, hem yazılı hem de sözlü sınavların aritmetik ortalamasıyla hesaplanır.

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