Sinan Burhan "kulis değil bilgi" diyerek İYİ Partiden istifa eden Kürşad Zorlu ve Ünal Karaman'ın katılacağı partiyi açıkladı

İYİ Parti'de Meral Akşener'in aday olmadığı kongrede Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu sonrası istifaların ardı arkası kesilmiyor.

KÜRŞAT ZORLU'DAN SONRA ÜNAL KARAMAN'DA İSTİFA ETTİ

Konya Milletvekili Ünal Karaman, sabah saatlerinde İYİ Parti'den istifa etti. Karaman, istifa kararını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Ünal Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz Türk milletine; hayatım boyunca, 'Hak yok, vazife vardır' anlayışıyla milletime hizmet etmeyi en kutsal görev bildim. Çok erken yaşta göğsüme taktığım Türk bayrağını, sporculuğumda olduğu gibi, parlamenterliğimde de ilk günkü ruh ve gururla taşıyorum. Çünkü ben her zaman yalnızca hizmet ve görev şuuruyla hareket ettim. Varlığını, desteğini ve duasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu çetin yolda en büyük güç kaynağım oldu. Onların sevgisi, teveccühü ve güveni, Türk milletinin yüce menfaatlerini koruma ülkümü her zaman pekiştirdi. Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir. Bana inanan vefalı yürekler çok iyi bilirler ki onların güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağım. Dün olduğu gibi yarın da onların inancını kendi inancım sayacak; Ata'mızın emrine sadık kalarak, Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyeti'ni muhafaza ve müdafaa etmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Karaman’ın istifasıyla birlikte İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 28’e geriledi.

AK PARTİ'YE GEÇECEKLER

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu da geçtiğimiz haftalarda istifa etmişti.

Zorlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım" demişti.

"KULİS DEĞİL BİLGİ"

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Kürşad Zorlu ve Ünal Karaman'ın AK Parti'ye geçeceğini iddia etti. Burhan "İYİ Parti’den istifa eden Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu ve Konya Milletvekili Ünal Karaman Ak Partiye katılacak. Kulis değil Bilgidir." ifadelerini kullandı.