Millet Haber genel yayın yönetmeni olan bir dönem Ak Parti'de meclis üyeliği görevinde bulunan televizyon kanallarına çıkarak özelikle siyasi alandaki analiz ve yorumlarını açıklayarak izleyicilerin dikkatini çekerek Sinan Burhan kimdir, nerelidir, ne mezunudur, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Sinan Burhan'ın biyografisi.

SİNAN BURHAN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

1975 yılında Kayseri'de doğan Sinan Burhan, ilk ve orta eğitimini bu kentte tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Bir dönem Kon Tv Ankara Temsilcisi şimdi ise Millet Haber genel yayın yönetmeni olan Sinan Burhan, aynı zamanda Anadolu Yayın Platformu ve Anadolu Yayıncılar Derneği'nin de başkanlığını yürütmektedir.

Sinan Burhan, Türkiye genelinde 142 yerel ve bölgesel televizyonlarla birlikte gezi olayları ve 17-25 Aralık darbe girişimlerine karşı yaptığı ortak yayınlar ile dikkat çekmişti. Burhan aynı zamanda bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Anadolu medyası adına görüşerek her türlü darbe girişimlerine karşı iktidarın yanında olduklarını belirtmişti. Sinan Burhan, 31 Mart seçimlerinde Ankara'nın Altındağ İlçesinde belediye meclis üyeliğine seçildi. Burhan, aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi oldu.