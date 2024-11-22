Benzin alacaklar acele etsin! Akaryakıta dev zam geliyor
Benzin ve motorin fiyatları, Brent petrol fiyatları değiştikçe değişir. Geçtiğimiz günlerde benzin fiyatları düşmüştü. Motorun fiyatı artıyor. Zammın geçerli olacağı gün belirlendi. 22 Kasım 2024 benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Yayınlanma:
Vatandaşlar, Brent petrol fiyatlarının ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. Benzine yapılan indirimin ardından motorine yapılan zamlar bekleniyordu.
Bu geceden itibaren motorun litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam yapılması bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 42.33 TL
Motorin litre fiyatı: 42.91 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin fiyatı: 42.22 TL
Motorin litre fiyatı: 42.85 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL
ANKARA
Benzin fiyatı: 42.75 TL
Motorin fiyatı: 43.46 TL
LPG fiyatı: 26.04 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 43.24 TL
Motorin fiyatı: 43.96 TL
LPG fiyatı: 25.94 TL
Ekonomi