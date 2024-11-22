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Benzin alacaklar acele etsin! Akaryakıta dev zam geliyor

Benzin ve motorin fiyatları, Brent petrol fiyatları değiştikçe değişir. Geçtiğimiz günlerde benzin fiyatları düşmüştü. Motorun fiyatı artıyor. Zammın geçerli olacağı gün belirlendi. 22 Kasım 2024 benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Benzin alacaklar acele etsin! Akaryakıta dev zam geliyor
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Vatandaşlar, Brent petrol fiyatlarının ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. Benzine yapılan indirimin ardından motorine yapılan zamlar bekleniyordu.

Bu geceden itibaren motorun litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam yapılması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 42.33 TL

Motorin litre fiyatı: 42.91 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 42.22 TL

Motorin litre fiyatı: 42.85 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 42.75 TL

Motorin fiyatı: 43.46 TL

LPG fiyatı: 26.04 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 43.24 TL

Motorin fiyatı: 43.96 TL

LPG fiyatı: 25.94 TL

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