Kripto parada yeni rekorlar geliyor! İstifa sonrası Bitcoin artacak mı?

Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazanmasının ardından başlayan kripto paraların yükselişi hız kesmeden devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kripto para birimi piyasası, Bitcoin'in yükselişine katkıda bulunuyor. SEC Başkanı Gary Gensler'in istifasının ardından Bitcoin değeri yükseldi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin sermaye piyasası kurulu olan SEC'in başkanı Gensler'in görevden ayrılmasının ardından, Cumhuriyetçi bir komisyon üyesi olan Mark Uyeda veya Hester Peirce, kurumun başkanı olarak görev alacak.

BU AY YÜZDE 41,5 YÜKSELDİ

Bu sabah, Bitcoin fiyatı düne göre yüzde 0,9 artışla 99 bin 388 doları gördü. Ay başından bu yana Bitcoin fiyatı %41,5 yükseldi ve yıl başından bu yana %136 arttı.

Bu hafta, Bitcoin yatırımcısı MicroStrategy Inc.'in alımlarını hızlandırma planları ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Bitcoin borsa yatırım fonlarında opsiyonların piyasaya sürülmesi de olumlu bir etki yarattı.

Pepperstone Group Araştırma Müdürü Chris Weston, "SEC Başkanı Gary Gensler'in 20 Ocak'ta istifa edeceği haberine, ETF'lere büyük miktarda girişe ve opsiyonların fiyatları yükseltmede oynadığı role odaklanabiliriz, ancak bu tamamen bir momentum rallisi ve 100 bin dolar bir mıknatıs görevi görüyor" dedi.