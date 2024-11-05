Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Manisa FK'yi 1-0 mağlup ederek çıkışına devam ediyor Yeni yönetim ve teknik direktör değişikliği ile iyi sonuçlar almaya başlayan Siltaş Yapı Pendikspor Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Manisa FK'yi 1-0 mağlup ederek çıkışına devam ediyor.

Trendyol 1. Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Pendikspor ile Manisa FK kozlarını paylaştı. Mücadele İstanbul temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. GALİBİYET GOLÜ İBRAHİM AKDAĞ'DAN Bu sonucun ardından yenilmezlik serisi 4 maça çıkan Pendikspor, 17 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Manisa FK ise 14 puanda kaldı. Ligin 12. haftasında Pendikspor deplasmanda Çorum FK'ya konuk olacak. Manisa FK ise sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak. MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI 11. dakikada sağ taraftan Kadir Kaan Yurdakul’un yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Osuji’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 24. dakikada Kaan Kanak’ın sol taraftan yerden ceza sahasına çevirdiği topa ön direkte Ramirez’in yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat müdahalesi sonrası savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 35. dakikada savunmanın hatasında ceza sahası içi sol çaprazda topu önünde bulan Sandro Lima’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Alperen Uysal’da kaldı. 50. dakikada Sequeira’nın pasında kendi yarı alanında topla buluşan İbrahim Akdağ, ceza yayı üzerine kadar ilerleyip yaptığı vuruşta kaleci Alperen Uysal’ın elinden kaçırdığı top çizgiyi geçti. 1-0 Haberin Devamı 55. dakika İbrahim Akdağ’ın sağ taraftan kullandığı kornerde savunmadan seken top ceza yayı sağ tarafından Gökcan Kaya’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti. 70. dakikada Fofana’nın sol taraftan çizgiye inip içeri çevirdiği topta ön direkte Ramirez’in yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat kurtarışında meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. 80. dakikada Cissokho’nun ceza sahası dışında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. 90+2. dakikada sol taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Fofana’nın içeri çevirdiği topta penaltı noktası solunda Wriedt’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erdem Canpolat’ta kaldı. MAÇ KADROLARI Hakemler: Batuhan Kolak, Emre Doğu, Azad İlhan Pendikspor: Erdem Canpolat, Samet Asatekin, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira (Bekir Karadeniz dk. 89), Mesut Özdemir, Hasan Kılıç, Kappel (Enes Keskin dk. 74), İbrahim Akdağ (Topalli dk. 90), Gökcan Kaya, Sandro Lima (Eze dk. 65) Yedekler: Emre Koyuncu, Erdem Çalık, Furkan Doğan, Erden Kaya Aydın, Mustafa Çolak, Tarık Tekdal Teknik Direktör: Sedat Ağçay Manisa FK: Alperen Uysal, Kadir Kaan Yurdakul (Wriedt dk. 79), Bartu Göçmen, Muhammet Akgün, Kaan Kanak, Hodzic (Efe Taylan Altunkara dk. 56), Cissokho, Ramirez, Diallo (Oğuz Gürbulak dk. 56), Fofana, Osuji Yedekler: Eren Karataş, Ada İbik, Kazım Can Kahya, Umut Erdem, Muhammed Kiprit, Birkan Yılmaz, Oktay Gürdal

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş Gol: İbrahim Akdağ (dk. 50) (Pendikspor) Sarı kartlar: Sandro Lima, Enes Keskin (Pendikspor), Bartu Göçmen, Kaan Kanak, Cissokho, Oğuz Gürbulak (Manisa FK) Kaynak:Bölge Gündem Haber Etiketler : Siltaş Yapı

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