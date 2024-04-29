Siltaş Yapı Pendikspor, Mondihome Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak ligde kalmak için büyük bir avantajı kaybetti

Siltaş Yapı Pendikspor Trendyol Süper Lig 34. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde karşılaştığı Mondihome Kayserispor'a 1-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamayarak 2-1 yenilerek Lig'de kalmak için büyük bir avantajı yitirmiş oldu.

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Siltaş Yapı Pendikspor, Mondihome Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak ligde kalmak için büyük bir avantajı kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Mondihome Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, maçta tüm istatistiklerde üstün olmalarına rağmen sahadan mağlup ayrıldıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.

PENDİKSPOR LİGDE KALMAK İÇİN BÜYÜK BİR AVANTAJI KAYBETTİ

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İbrahim Üzülmez, "Üzgünüz, bizim için final niteliğinde bir maçtı. Oyuna iyi başladık, her hafta dejavu gibi aynı şeyleri yaşıyoruz. Oyun ve pozisyon üstünlüğümüz var, öne geçiyoruz. İki duran toptan yediğimiz golle maçı kaybettik. Başarılı bir ameliyat geçiriyoruz, ekip iyi, doktorlar iyi, mücadele veriyorsun ama hasta ölüyor, hasta ölünce anlatamıyoruz. 20'ye yakın pozisyona girdiğimizi anlatamıyoruz. İstatistik olarak bakınca her şeyde üstünüz. İkinciyi atacağız, atamıyoruz. Duran toptan yediğimiz golle devre 1-1 oluyor. İkinci yarı olmayacak pozisyonda ikinci golü yiyoruz. Ondan sonra hikaye başlıyor. Altı paslarda kaçırıyoruz, finalleri yapamıyoruz, yapamayınca da kaybediyoruz. " ifadelerini kullandı.

SAHA VE SEYŞRCİSİ ÖNÜNDE KAYSERİSPOR'A KAYBETTİ

"Tabii ki sorumluluğu alacağız. Geldiğim günden bu yana üzüldüğüm şeylerden biri oynadığımız hiçbir maçta rakibin gerisinde kalmadık ama kaybettik." sözlerini kullanan Üzülmez, "Bu maçta altı pastan kaçırdığımız 4-5 gol var. Atamayınca taraftar da haklı oluyor. Elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi düşünüyorum Tek olumsuz olan şey üçüncü bölgede sonuçlandıramadığımız pozisyonlar sadece bugüne has bir durum değil.Yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz. İstatistiğe baktım iki isabetli şutları var, ikisi de duran top. Duran toplardan kaybettiğimiz bir maç. Ondan sonra oyun gücünü de hiçbir şeyi de konuşamıyorsun." şeklinde konuştu.

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İBRAHİM ÜZÜLMEZ: "SORUMLULUK BANA AİT"

Üzülmez, takımda çok önemli hücum oyuncuları olmasına rağmen gol sorunu yaşamalarını neye bağladıkları yönünde gelen bir soruyu ise, "Hafta içi antrenmanlarımızın tamamını gol üzerine yaptık. Oraya kadar getirebilmek, pozisyonu ürettirebilmek bir teknik adam meziyetidir ve bunları yapıyorum, yaptırıyorum. Güzel işler de yaptık ama bazen şanssızlık da var. Teknik adam olarak en şanssız olduğum dönemi yaşıyorum. Bundan önceki takımlarda ofansif anlamda istediğimiz şeyleri yapmıştık. Oyuncuların şanssızlığı ve formsuzluğu da olabilir. Oyuncu gol kaçırdığı için kimseyi suçlayacak halimiz yok. Atamayınca olmuyor. Kayseri takımı iyi oynayarak bizi yenmedi, mücadele ettiler. Duran toptan kaybediyoruz. Biraz da oyuncu insiyatif almalı diye düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

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