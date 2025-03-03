Siltaş Yapı Pendikspor kötü gidişe dur demek için teknik direktör Sedat Ağçay ile yollarını ayırdı

Kulübün resmi sayfasından yapılan açıklamada tecrübeli hocaya teşekkür edilerek teknikdirektör sedat ağçay ve teknik ekibiyle yolların ayrıldığını duyurdu

SON MAÇLARDA ALINAN KÖTÜ SONUÇLAR BARDAĞI TAŞIRDI

Son dönemlerde alınan başarısız sonuçlar ve taraftarların istifa çağrıları sonucu yönetim kurulu yaptığı toplantı sonucu Sedat Ağçay ile yollarının ayrılması yönünde karar aldı.

Ağçay, Pendikspor’un başında 20 maça çıkmış ve 1.35 puan ortalamasında kalmıştı.

PENDİKSPOR AYRILIĞI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Pendikspor kulübünden yapılan açıklamada;

“Kamuoyuna Duyurulur; Teknik Direktörümüz Sedat Ağçay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.” İfadelerine yer verildi.

BAŞKAN YARDIMCISI SÜLEYMAN TURANDAN AÇIKLAMA

Kulüp Başkan Yardımcısı Süleyman Turan, yaptığı açıklamada teknik direktör Sedat Ağçay ve idari menajer Erdem Özgeç, yolların ayrıldığını, yeni hoca buluna kadar takımın başına alt yapı hocası Taylan Temel ile devam edileceğini belirterek üç dört hoca ile görüştüklerini Cuma gününe kAdar yeni hocanın ismini açıklayacaklarını belirtti.