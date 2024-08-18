Siltaş Yapı Pendikspor evinde Kocaelispora 2-1 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde karşılaştığı Kocaelispor'a 2-1 yenilerek haftayı puansız kapattı

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Siltaş Yapı Pendikspor evinde Kocaelispora 2-1 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Pendikspor ile Kocaelispor kozlarını paylaştı.

Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf, 2-1'lik skorla konuk takım oldu.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren goller 37 ve 86. dakikalarda Ryan Mendes'ten geldi. Pendikspor'un 66. dakikada Emeka Eze ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonuçla ligdeki ikinci maçından da galip ayrılan Kocaelispor, puanını 6'ya yükseltti. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Pendikspor ise 3 puanda kaldı.

Siltaş Yapı Pendikspor: 1 - Kocaelispor: 2

Stat: Pendik

Hakemler:Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kürşathan Akın, Abdülhamit Söyler

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç (Dk. 90+1 Erdem Çalık), Murat Akça, Welinton, Sequeira, Mesut Özdemir, Kappel (Dk. 70 Muhammet Enes Erdem), Bekir Karadeniz (Dk. 46 Hasan Kılıç), Gökcan Kaya, Burak Süleyman (Dk. 46 Sandro Lima), Eze

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz (Dk. 87 Mehmet Yılmaz), Appindangoye, Tarkan Serbest, Muharrem Cinan, Vukovic, Pedrinho (Dk. 81 Cihat Çelik), Barış Alıcı (Dk. 72 Beridze), Caktas (Dk. 72 Burak Öksüz), Mendes, Oğulcan Çağlayan (Dk. 72 Marcao)

Goller: Dk. 37 ve 86 Mendes (Kocaelispor), Dk. 66 Eze (Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Oğulcan Çağlayan, Dk. 57 Appindangoye, Dk. 76 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

37. Dakika: Mendes, Kocaelispor'u öne geçiren golü attı. Ceza sahasında topla buluşan Mendes, düzgün bir vuruşla skoru 1-0 yaptı.
66. Dakika: Pendikspor, Eze'nin attığı golle skoru eşitledi. Sol kanattan gelen ortaya iyi yükselen Eze, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
86. Dakika: Mendes, bir kez daha sahneye çıkarak Kocaelispor’a galibiyeti getiren golü kaydetti. Sağ kanattan gelen ortayı ustalıkla tamamlayan Mendes, skoru 2-1’e getirdi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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