Siltaş Yapı Pendikspor 90+7 attığı golle İstanbulspor'u 1-0 yenerek ligde kalmak için umutlandı

Ttrendyol Süper lig'de düşme hattından kurtulmak için mücadele eden Siltaş yapı Pendikspor uzun süredir hasret kaldığı üç puana sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 90+7de Halil Akbunar'ın attığı golle 1-0 yenerek ligde kalmak için umutlarını yeşertti.

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Siltaş Yapı Pendikspor 90+7 attığı golle İstanbulspor'u 1-0 yenerek ligde kalmak için umutlandı

Siltay Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında kendi saha ve seyircisinin önünde İstanbulspor ile karşı karşıya geldiği hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldığı maçta 90+7de Halil Akbunar'ın attığı golle 1-0 yenerek ligde kalmak için umutlarını artırdı.

PENDİKSPOR UZUN HAFTALAR SONRA ÜÇ PUANLA TANIŞTI

Pendikspor'da fileleri 90+7'nci dakikada Halil Akbunar havalandırdı. İstanbulspor'da Modestas Vorobjovas, 75'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.

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Bu sonucun ardından Pendikspor 29 puana yükseldi, İstanbulspor ise 13 puanda kaldı.

PENDİKSPOR - İSTANBULSPOR: 1-0

GOL: 90+7' Halil Akbunar

KIRMIZI KART: 75' Modestas Vorobjovas

İLK 11'LER

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Murat Akça, Alpaslan Öztürk, Sequeira, N'Diaye, Midtsjö, Gökcan Kaya, Thiam, Halil Akbunar, Umut Nayir.

İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Deli, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Mamadou, Sambissa, Jackson.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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