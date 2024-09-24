Serum kokteyl ( Myer's diyeti nedir, içeriğinde neler var, sağlığa zararlı mıdır, ölüme sebep olur mu?

Metin Arolat'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine gündem olan ve tartışılmaya başlanan ve zayıflama diyeti için kullanılan kokteyl serumu ölüme neden olur mu diye araştırılmaya başlandı

SERUM KOKTYL (MYER'S KOKTEYL) NEDİR?

Myers Kokteyli, yüksek tedavi dozlarında damar içine verilen vitamin ve elektrolit kombinasyonunu ifade eder. Bu özel karışım, magnezyum, kalsiyum, B12, B6, B kompleksi ve C vitaminini içerir ve enerji kapasitesini artırarak hücre fonksiyonunu geliştirmek için doğrudan kan dolaşımına enjekte edilmesini gerektirir.

Myer's Kokteyl Serum Tedavisi, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri içeren etkili bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi, enerji seviyelerini artırmak, kronik yorgunluk ve stresle başa çıkmak, migren ağrılarını hafifletmek ve genel sağlığı iyileştirmek için kullanılmaktadır.

SERUM KOKTYL (MYER'S KOKTEYL) ZARARLI MI DIR?

Myers kokteyli, vücudun sağlıklı ve düzgün çalışabilmesi için gerekli olan vitamin ve mineralleri içerir. Damar yoluyla uygulandığı için oral takviyelere göre daha yüksek etkinlik gösterir. Yaşam kalitesini artıran ve genel sağlık hissini destekleyen bu serum, birçok hastalığa karşı önleyici olarak da kullanılabilir.

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SERUM KOKTYL (MYER'S KOKTEYL) KİMLER KULLANAMAZ?

Myers kokteyli terapisi 16 yaş üzerindeki herkes tarafından uygulanabilir. Ancak terapiyi almadan önce kişinin var olan hastalıkları, vitamin ve mineral seviyeleri belirlenmelidir.

SERUM KOKTYL (MYER'S KOKTEYL) İÇİNDE NELER VAR?

Myer's kokteyl içeriği:

Sodium Ascorbate 7500 mg (C-vitamini)

Magnesium chlorid 380 mg (Magnezyum Klorür)

Nicotinamid 100 mg (B3)

Dexpanthenol 100 mg (B5)

Pyridoxin 100 mg (B6)

Thiamin 100 mg (B1)

Riboflavin 10 mg (B2)

Methylcobalamin 1 mg(B12)