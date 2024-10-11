IstanPol’ün kurucularındandır bir olan uzmanlık alanı olarak siyaset bilimci olarak yorum ve analizlerde yapan Seren Selvin Korkmaz, katıldığı televizyon programlarında yaptığı yorum ve analizleri ile izleyicilerin dikkatini çekerek, Seren Selvin Korkmaz kimdir, nerelidir, Uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladı. İşte seren selvin Kotkmaz'ın biyografisi

SEREN SELVİN KORKMAZ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Seren Selvin Korkmaz, IstanPol’ün kurucularındandır ve yönetim kurulu üyesidir. 2018-2023 yılları arasında IstanPol Genel Direktörlüğünü yürütmüştür.

Stockholm Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi’nde araştırmacı olarak yer almaktadır. Doktora çalışmalarını Stockholm Üniversitesi’nde tamamlayan Korkmaz, lisans ve yüksek lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden almıştır. Korkmaz Stockholm Üniversitesi’nde Türkiye ve Ortadoğu Siyaseti üzerine ders vermektedir. Çalışma alanları popülizm, siyasal partiler, seçmen algısı, seçim stratejileri, otoriter rejimlerde muhalefet partilerinin stratejileri, Türkiye-ABD ilişkileridir.