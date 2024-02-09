Aman dikkat! Zorunlu Trafik Sigortası’nda yeni oyun: Sakın kanmayın…

Günümüzde fırsatçılık her alanda kendini gösteriyor. Birçok işletme ve şirket, sistemlerdeki açıktan faydalanıyor. Burada olan yine vatandaşa oluyor.

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Araba için olmazsa olmaz Zorunlu Trafik Sigortası’nda farklı uygulamalar yapılıyor. Şikayetlerin çoğalması üzerine mağdurlar topluluğu oluştu. Şikayetler ise bir türlü çözüme kavuşmuyor.

POLİÇEDE EK MALİYET TARİFESİ

Yurt genelinde 29 milyon araç trafiğe kayıtlı. Bu araçların tümü Zorunlu Trafik Sigortası yaptırması gerekiyor. Ek maliyet oyunu ise, tüketicinin sinirini bozuyor.

Yaklaşık 2 yıl önce başlayan sorun tekrar gündeme geldi. Vatandaşların şikayeti çoğalsa da ilgiller henüz bir harekete geçmedi.

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Araç sahipleri için Zorunlu Trafik Sigortası’nın 6 bin 300 liralık poliçeyi kesmiyor. Sistemde hata olduğunu göstererek ek maliyet çıkarılıyor. Poliçe bedeline ek olarak yüzde 50’ye varan maliyet bahane ediliyor.

TÜKETİCİ, YETKİLiLERE SESLENDİ

Araç sürücüleri, yaşanan bu durumda oldukça muzdarip. Yetkilerin bir an evvel harekete geçmesi bekleniyor. Vatandaş özellikle de Sigortacılık Denetleme Kurumu ile Rekabet Kurumu’nun devreye girmesini bekliyor. Diğer yandan tüketiciler, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın zamlı poliçe oyununa son vermeleri için harekete geçmesini istiyor.

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