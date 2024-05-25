Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Gri listede aranan sofi kod adlı terörist Mehmet Yıldırım, etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: İçişleri bakanı Ali Yerlikaya "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadan gri listede yer alan ve aranan 23 kişinin şehit edilmesi, 18 kişinin yaralanması olaylarına karışan sofi, kod Mehmet Yıldırım'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Bakan Yerlikaya açıklamada şu ifadeleri kullandı
ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 25, 2024
Diyarbakır ili Lice ilçesinde gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-40" Operasyonunda;
⬜️ GRİ Kategoride olan 1️⃣ Terörist Etkisiz Hale Getirildi ❗️
Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki:
Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Mücadelemiz Devam… pic.twitter.com/SbQ6JyFeeN
KAYNAK: Bölge Gündem Haber