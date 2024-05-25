Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Gri listede aranan sofi kod adlı terörist Mehmet Yıldırım, etkisiz hale getirildi

içişleri bakanı ali yerli kaya sosyal medya hesabından duyurarak gri listede yer alan ve aranan 23 kişinin şehit edilmesi, 18 kişinin yaralanması olaylarına karışan sofi, kod Mehmet Yıldırım'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Gri listede aranan sofi kod adlı terörist Mehmet Yıldırım, etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: İçişleri bakanı Ali Yerlikaya "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadan gri listede yer alan ve aranan 23 kişinin şehit edilmesi, 18 kişinin yaralanması olaylarına karışan sofi, kod Mehmet Yıldırım'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Bakan Yerlikaya açıklamada şu ifadeleri kullandı

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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